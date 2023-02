Mein Leben im Dreiland Holzfiguren schmücken das Rheinufer – sie gefallen nicht allen Zur Feier von 60 Jahren Städtepartnerschaft zwischen Huningue und Weil am Rhein wurden am Ufer eindrückliche Holzfiguren aufgestellt – auf der deutschen Seite wurden sie Opfer von Vandalen. Peter Schenk Drucken Teilen

In Huningue stehen die Holzfiguren noch bei der Dreiländerbrücke. Bild: Peter Schenk

Mitte Dezember wurden zur Feier der 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Huningue (F) und Weil am Rhein (D) am Rheinufer acht Holzfiguren aufgestellt – in Frankreich wenige Meter nördlich der Dreiländerbrücke und in Deutschland gegenüber davon im Rheinpark.

Mit der Kettensäge geschnitzt

Sie stammen von der deutschen Künstlerin Dorothée Rothbrust, die seit vielen Jahren in der Dreiländerregion lebt. Sie wohnt in Bettingen (BS) und arbeitet in ihrem Atelier im Weiler Kulturzentrum Kesselhaus. Die farbigen Holzfiguren gestaltet sie auch mit Hilfe einer Kettensäge. Die Farben stellt sie selbst her – nach einer Technik aus der Renaissance.

Für das Projekt namens Dialog hat sie die Menschen an den beiden Rheinufern beobachtet. Die Idee war, dass zwei Familien sich über den Rhein anschauen. Ähnliche Holzfiguren hat Rothbrust auch schon für andere Ausstellungen erschaffen. Diejenigen für die Städtepartnerschaft schnitzte sie aus Holz, das aus einer ehemaligen Kastanienallee in Huningue stammt – eine Idee des stellvertretenden Direktors des Kulturzentrums Triangle, Steve Ursprung.

Das Holz stammt von einer gefällten Kastanienallee

Die hochgewachsenen Kastanien mussten vor einem Jahr gefällt werden, weil sie krank waren und in der Nähe des Immobilienprojektes «Les Jetées» standen. Sie hätten auf ein neues Gebäude fallen können, in dem Coliving geplant ist, eine Art von gemeinschaftlichem Wohnen.

Jean-Marc Deichtmann, Maire von Huningue, wies laut der Zeitung «Dernières Nouvelles d’Alsace» darauf hin, dass die Qualität des Holzes so schlecht war, dass die Menge, die noch zu benutzen war, gerade noch für die Figuren ausreichte. Schon Anfang 2000 war der Mairie aufgefallen, dass die in Huningue sehr beliebte Allee von Krankheiten befallen war.

Probleme gab es in Weil am Rhein. Dort hatten unbekannte Vandalen die Figuren schon Ende Dezember im Rheinpark umgestossen. Sie wurden daraufhin in Sicherheit gebracht und befinden sich derzeit wieder bei der Künstlerin. Laut Mirko Bähr, dem Mediensprecher der Stadt, sollen sie aber wieder aufgestellt werden. Derzeit werde geklärt, wie sie besser im Boden verankert werden können.