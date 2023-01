Mindestlohn Unia lanciert Mindestlohn-Initiative im Baselbiet – und fordert einen Franken weniger als in Basel-Stadt Die Gewerkschaft will 22 Franken als Mindestlohnuntergrenze im Baselbiet festlegen. Der Arbeitgeberverband sieht derweil die Gefahr eines schädlichen Flickenteppichs durch einzelne kantonale Regelungen.

Die Unia lanciert auch im Baselbiet eine Mindestlohn-Initiative (Symbolbild). Bild: Michael Buholzer/Keystone

Seit Anfang Juli 2022 ist in Basel-Stadt das Mindestlohngesetz in Kraft. Nach der Annahme des Gegenvorschlags durch die Stimmbevölkerung liegt der Mindestlohn in der Stadt bei 21 Franken. Unterdessen wurde dieser, aufgrund der Teuerung, auf 21.45 Franken angepasst. Jetzt soll auch das Baselbiet eine Lohnuntergrenze erhalten, wie die Gewerkschaft Unia mittels einer Initiative fordert.

Trotz Erwerbsarbeit würden zahlreiche Baselbieter ihr Leben nicht selbst finanzieren können, so der Wortlaut der Unia. Das bedeute Auslagen für den Kanton und die Steuerzahlenden. Mit der Einführung einer Lohnuntergrenze von 22 Franken werde deshalb mit wenig Aufwand viel bewirkt.

«Gleichlange Spiesse» gefordert

Ein Mindestlohn sei nicht nur für die Arbeitnehmenden von Nutzen, sondern bringe allen etwas, heisst es in der Mitteilung. Es sei nicht tragbar, dass Arbeitnehmende mit einer Vollzeitstelle auf Prämienverbilligung, Sozialhilfe oder andere finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Mit diesen Mitteln würden die Tiefstlöhne von der Allgemeinheit quersubventioniert.

Neben der Entlastung der Allgemeinheit sorge ein Mindestlohn im Baselbiet zudem für gleiche Voraussetzungen im Wettbewerb mit Betrieben aus Basel-Stadt. Die Unia fordert mit der Initiative in Baselland somit «gleichlange Spiesse» für die Unternehmen und die Pendler beider Kantone.

Gleichlange Spiesse? Ursprünglich forderte die Unia in Basel-Stadt einen Mindestlohn von 23 Franken. Für den Kanton Baselland fordert sie nun aber 22 Franken. Wie kommt es dazu? Unia-Sprecherin Daria Frick sagt: «Der Mindestlohn in Baselland ist auf Grundlage der Ergänzungsleistungen, AHV und IV errechnet – genauso wie damals die 23 Franken. Dadurch ergibt sich ein Betrag von etwas über 22 Franken.»

Arbeitgeberverband kündigt Gegenwehr an

Ein schweizweiter Flickenteppich verschiedener Mindestlöhne – der bei einer Annahme der Initiative in den beiden Basel Realität würde – ist schädlich, sagt Saskia Schenker, FDP-Landrätin und Direktorin des Arbeitgeberverbands der Region Basel.

FDP-Landrätin Saskia Schenker ist Direktorin des Arbeitgeberverbands der Region Basel. Bild: Juri Junkov

Der Verband lehnt die neuerliche Initiative der Unia im Baselbiet entschieden ab. Es sei natürlich legitim, Unterschriften für dieses Anliegen zu sammeln. Dennoch sei man von Arbeitgeberseite erstaunt, denn alle kantonalen Vorstösse zu diesem Thema wurden bis anhin von Landrat und Regierungsrat klar abgelehnt – so zum Beispiel eine Motion der SP-Fraktion zur Einführung eines kantonalen Mindestlohns von 2021.

Im Jahr 2014 wurde eine Mindestlohn-Initiative gar schweizweit abgelehnt – und das mit 76,3 Prozent haushoch. Die Gewerkschaften aber, so der Arbeitgeberverband, würden den Volksentscheid von 2014 nicht respektieren und gehen nun kantonal vor.

Schenker sagt: «Die Initianten versuchen damit, eine wichtige Errungenschaft der Schweiz – die Sozialpartnerschaft –, welche Verhandlungen über die Leistungen und Löhne auf Augenhöhe von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ermöglicht, mit kantonalen Mindestlöhnen auf die politische Ebene zu ziehen. Damit wird die Sozialpartnerschaft geschwächt.»

Politisch festgesetzte Mindestlöhne würden zudem Arbeitsstellen gefährden und zu zusätzlichem Aufwand ohne erkennbaren Nutzen führen. Ein von der Politik bestimmter Mindestlohn berücksichtige weiter weder die Gegebenheiten in den einzelnen Branchen, noch könne er die Wirkung entfalten, die sich die Initianten erhoffen würden.