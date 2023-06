Bei Claudine Zuhause glitzert so ziemlich alles und falls nicht, werden eben Strass-Steine draufgeklebt. Ob auf Kerzenständer, Tierschädel oder ihre Brille. «Bling-Bling»-Wohnung nennt die 62-jährige Baslerin ihr Zuhause in Allschwil. Aber nicht nur in der Wohnung ist mehr eben mehr, sondern auch in ihrem Garten.