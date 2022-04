Gartenbäder Mit einer Karte in drei Schwimmbäder im Baselbiet Die Badi-Saison steht vor der Tür: Dem Abo-Verbund von Laufen und Aesch gehört nun auch Reinach an.

Bald steht das Gartenbad in Laufen wieder bereit zum Sprung ins kühlende Nass. Bild: Kenneth Nars

Noch sind die Schwimmbecken der Baselbieter Gartenbäder leer. Doch schon in wenigen Tagen beginnt die Badesaison und mit ihr ein neuer Abonnement-Verbund: Wer in der Badi von Reinach, Aesch oder Laufen eine Saison-Eintrittskarte kauft, erhält jeweils vier Gratiseintritte in die Gartenbäder der beiden anderen Gemeinden geschenkt. Darüber informierten gestern Vertreter von Reinach, Aesch und Laufen an einer Medienveranstaltung im Schwimmbad Nau in Laufen.

Mit dem digitalen Kartensystem, das die drei Gartenbäder schon seit einigen Jahren betreiben, können die Gäste ihre geschenkten Eintritte ganz einfach am Drehkreuz abbuchen lassen und jeweils zwei neue Bäder erkunden. Horst Nönninger, Leiter der Liegenschaften von Aesch, sagt:

«Die Verbunderweiterung ist eine grossartige Sache.»

Denn sie ermögliche den Besuch von drei verschiedenen Gartenbädern mit nur einem Saisonabonnement.

Das Konzept des Abo-Pools sei schon vergangenes Jahr erfolgreich mit dem Verbund der Gartenbäder von Aesch und Laufen eingeführt worden. «Und das, obwohl es aufgrund des nassen und kühlen Sommers die schlechteste Badesaison der vergangenen Jahre war», sagt Daniel Neuschwander von der Stadtverwaltung Laufen. Im Jahr 2021 seien 140 Besucherinnen und Besucher von Aesch nach Laufen und umgekehrt 100 von Laufen nach Aesch in die Badi gekommen. Laut Reto Sütterlin, Betriebsleiter des Reinacher Gartenbads, sei diese Zusammenarbeit sehr erfreulich. Der Verbund ermögliche einen regionalen Austausch und mache das Angebot der Gartenbäder attraktiver.

Viele Möglichkeiten dank Digitalisierung

Ein Eintritts-Abo für alle Gartenbäder des Baselbiets sei noch nicht in Planung, doch der Verbund könne weiter vergrössert werden, wie Nönninger von der Aescher Verwaltung berichtet. Durch das digitale Kartensystem seien solche Erweiterungen technisch unkompliziert, es stelle sich jedoch die Frage nach der Verrechnung der Eintrittspreise. Noch übernimmt das Gartenbad, in dem die Abo-Karte gekauft wird, die jeweiligen Kosten der acht Gratiseintritte in die Bäder der anderen Gemeinden.

Neben dem erweiterten Abonnement-Verbund beginnt die Badesaison mit erhöhten Eintrittspreisen für das Gartenbad Aesch: zusätzlich einen Franken für Erwachsene und 50 Rappen für Kinder. Das Reinacher Gartenbad begrüsst seine Gäste in dieser Saison nicht nur als neuer Verbundpartner, sondern auch mit einem neuen Spielplatz.