Mitarbeitergespräche Erstmalige Auswertung zeigt: Vom Leistungslohn an Baselbieter Schulen profitieren vor allem die Schulleitungen 2021 war das erste Jahr, in dem auch an den Baselbieter Schulen lohnrelevante MAG durchgeführt wurden. Teilzeitarbeitende Frauen auf der Primarstufe haben es dabei besonders schwer.

Normale Lehrpersonen bekamen 2021 seltener die höchste Bewertung beim Mitarbeitergespräch als Schulleitende. Und das wirkt sich in Baselland neu direkt auf den Lohn aus. Gaetan Bally / KEYSTONE

Umstritten war er schon, seit er angekündigt worden war. Doch nun zeigt die Auswertung des ersten vollen Jahres seit Inkraftsetzung: Der Leistungslohn an den Baselbieter Schulen führte zu Ungleichbehandlungen von Angestellten verschiedener Schulstufen, verschiedenen Geschlechts und verschiedener Gehaltsklassen. Dies ist dem Bericht zu den lohnrelevanten Mitarbeitergesprächen (MAG) 2021 an den Schulen zu entnehmen, den das Baselbieter Personalamt verfasst hat. Das Dokument war für den internen Gebrauch bestimmt, gelangte jedoch zum «Regionaljournal Basel Baselland». Mittlerweile liegt die Statistik auch der bz vor.

Schulleiter in der Sek mit grössten Chancen auf A+-Bewertung

Die wichtigsten Erkenntnisse: Frauen erhielten seltener die höchste MAG-Bewertung A+, dank welcher der Lohn am schnellsten ansteigt, als Männer. Konkret profitierten 7 Prozent der gut 3700 an Schulen angestellten Männer von einem A+ gegenüber 5,2 Prozent der gut 6300 Frauen. Interessant: Die tiefste Bewertung B, bei welcher der Lohn stagniert, wurde dafür seltener an Frauen vergeben. Teilzeitler hatten es ebenfalls schwerer: Bis zu einem Pensum von 50 Prozent erreichten nur 3,6 Prozent ein A+, jedoch 6,4 Prozent jener, die über 90 Prozent arbeiten. Auf der Primarstufe gab es die höchste Bewertung bloss für 3,3 Prozent aller Angestellten gegenüber 6,7 Prozent an den Sekundarschulen.

Auffallend ist, dass Kadermitarbeitende, zu denen unter anderem die Schulleitungen gehören, zu 18 Prozent ein A+ erhielten (Nicht-Kader 3,7 Prozent), auf Sekstufe sogar zu fast 40 Prozent (5,6 Prozent). Der Schulrat ist für die MAG der Schulleitungen zuständig, diese wiederum bewerten die Lehrkräfte. Fabienne Romanens, Sprecherin der Bildungsdirektion, sagt zur bz:

«Wir können den zuständigen Stellen nur empfehlen, die Auswertung gut zu analysieren. Sollten sich die Auffälligkeiten in den kommenden Jahren wiederholen, müssen wir nächste Schritte diskutieren.»