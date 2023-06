Mittenza Die Denkmalpflege widersetzte sich dem Muttenzer Gemeinderat Aus dem einstigen Hotel- und Kongresszentrum Mittenza kann für knapp 25 Millionen Franken ein Kulturhaus werden, entschied die Gemeindeversammlung. Vor der Abstimmung gab es Klärungsbedarf zum Denkmalschutz.

Das Mittenza in Muttenz war lange ein Hotel- und Kongresszentrum, nun soll es umfassend saniert werden. Bild: Kenneth Nars

Der Entscheid der Muttenzer Gemeindeversammlung am Donnerstagabend ist historisch. Nach jahrelangen Planungen und verschiedenen Ideen, was aus dem historischen und stilprägenden Gebäude werden könnte, genehmigte die Versammlung mit grossem Mehr den Kredit von 24,6 Millionen Franken für die Sanierung und den Umbau der Mittenza, damit diese anschliessend zum Zentrum der Allgemeinen Musikschule Muttenz werden kann.

Nach der medialen Bekanntmachung der kantonalen Unterschutzstellung durch diese Zeitung, sah sich Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) gezwungen, zu erklären, vor allem, weshalb der Gemeinderat den Kanton darum gebeten hatte, bis zur Gemeindeversammlung nichts von der Unterschutzstellung zu kommunizieren. Der Gemeinderat habe den Kanton darum geben, mit der Unterschutzstellung bis nach der Sanierung zu warten, versicherte Jourdan.

Darauf sei die Denkmalpflege aber nicht eingegangen und habe die Mittenza in Eigenregie unter Schutz gestellt. Der Gemeinderat wollte mit dem Stillschweigen verhindern, dass vor der Gemeindeversammlung Unruhe aufkommt. «Ich habe immer offen kommuniziert, dass es eine kantonale Unterschutzstellung geben wird», stellte Jourdan klar.

Gemeinderat wollte mit dem Denkmalschutz zuwarten

Jourdan widersprach dem FDP-Trio, das beim Kantonsgericht Beschwerde gegen die Unterschutzstellung eingereicht hatte, wonach der Entscheid des Kantons «nichtig und obsolet» sei, weil die Gemeindeversammlung eine kommunale Unterschutzstellung 2017 verhinderte.

«An jener Gemeindeversammlung haben die Stimmberechtigten gesagt, sie wollen keine kommunale Unterschutzstellung, aber nicht, dass sie keine kantonale Unterschutzstellung nicht wollen.» Jourdan erinnerte an einen Antrag von Peter Issler an der gleichen Gemeindeversammlung, der sogar ein Verbot einer kantonalen Unterschutzstellung forderte. Issler ist einer der drei Einsprechenden.

Für ihn ist klar: «Wenn die Gemeindeversammlung keine kommunale Unterschutzstellung wollte, wollte sie schon gar keine kantonale Unterschutzstellung.» Thomi Jourdan betonte, dass der Denkmalschutz in Baselland mehr bauliche Optionen offenlasse als der Denkmalschutz in Basel-Stadt. Es sei also nicht so, dass bauliche Veränderungen nicht mehr möglich sind. Durch die Unterschutzstellung erhält die Gemeinde Muttenz für die Sanierung und den Umbau vom Kanton rund eine Million, maximal zwei Millionen Franken an Unterstützung.

Musikschule als Ankermieter

Die Idee des Kulturhauses «Mittenza für Muttenz» verfestigte immer mehr und kam bei der Bevölkerung an. Als Ankermieter soll die Musikschule fungieren, die heute auf mehrere Standorte verteilt ist. Die Idee von Peter Issler, das Gebäude nach der Sanierung als Hotel und Restaurant mit dem Saal weiterzuführen, war chancenlos. Angenommen wurde ein Antrag zur Prüfung einer Photovoltaikanlage.

Für Thomi Jourdan waren die beiden Gemeindeversammlungen am Dienstag und Donnerstag ein grosser Erfolg. Er brachte mit dem grünen Schänzli und der Mittenza zwei seiner Herzensprojekte problemlos durch. Nach der Versammlung wurde er verabschiedet. In zwei Wochen amtet der EVP-Politiker als Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor in Liestal.