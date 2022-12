Parlamentarischer Vorstoss für Zugshalt

Sind zwischen Grellingen und Duggingen die neuen Gleise gelegt, so werden neu zwei Schnellzüge pro Stunde von Laufen nach Basel rollen. Nun stellt Landrat Jan Kirchmayr (SP) mit einem Postulat die Forderung auf, dass wenigstens einer der beiden Züge am Bahnhof Dornach-Arlesheim stoppen soll. Dort halten auch das Tram 10, S-Bahn S3 sowie verschiedene Buslinien. Via diese Verkehrsdrehscheibe würden sich attraktive Verbindungen für Pendlerinnen und Pendler ergeben. Weiter könnte der Bahnhof Basel SBB entlastet werden. Schliesslich verorte der Bundesrat in seiner «Perspektive Bahn 2050» das grösste Verlagerungspotenzial zum öffentlichen Verkehr in den Agglomerationen. Ein Gegenargument versucht Kirchmayr im Vorstoss gleich zu entkräften: Das Problem mit allfällig zu kurzen Perrons für die langen Züge sei erkannt worden und stehe somit nicht im Wege. Denselben Vorstoss wird auch die Grüne-Kantonsrätin Janine Eggs im Solothurner Kantonsrat einreichen. Beide Kantone könnten bei den SBB einen entsprechenden Halt bestellen. (sch)