Motorfahrzeugsteuern Höhere Abzüge für Elektroautos: Baselland will emissionsarme Fahrzeuge fördern Die Baselbieter Regierung will die Steuerermässigung für emissionsarme Autos und Lastwagen erhöhen sowie neue Förderungen für Motorräder und Lieferwagen einführen.

Wer in Baselland ein Elektroauto kauft, soll künftig höhere Steuerabzüge erhalten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Jede Autobesitzerin und jeder Motorradbesitzer muss sie zahlen: Die Motorfahrzeugsteuern. Für emissionsarme Autos gibt es im Baselbiet eine Ermässigung von bis zu 300 Franken pro Jahr, beschränkt auf das Jahr der ersten Inverkehrsetzung und drei Folgejahre. Auch für emissionsarme Sattelschlepper und Lastwagen gibt es Förderungen.

Doch die Bestimmungen seien nicht mehr zeitgemäss, findet die Baselbieter Regierung. Sie will die Motorfahrzeugsteuern nach der kantonalen Klimastrategie ausrichten. Deshalb hat sie eine Gesetzesrevision an den Landrat überwiesen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ermässigungen sind befristet

Neu sollen etwa Autos mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb eine Steuerermässigung von bis zu 450 statt 300 Franken erhalten. Für Autos mit reinem Elektro- oder Wasserstoffantrieb und Hybridfahrzeuge gibt es die volle Ermässigung, bei einem CO 2 -Ausstoss von 70 bis 129 Gramm pro Kilometer sind die Steuern bis Ende 2026 150 Franken günstiger. Die Steuerzuschläge für Fahrzeuge mit einem CO 2 -Ausstoss ab 170 Gramm bleiben bei maximal 300 Franken pro Jahr.

Lastwagen und Sattelschlepper mit reinem Elektro- oder Wasserstoffantrieb sollen für sechs Jahre eine Steuerreduktion von 75 Prozent erhalten. Neu sollen ausserdem entsprechende Motorräder eine Ermässigung von einem Drittel der Gewichtssteuer erhalten und für Lieferwagen soll es befristete Abzüge von 450 Franken pro Jahr geben.

Zusätzlich soll bei Autos und Lieferwagen mit reinem Batterieantrieb das Gesamtgewicht um vorläufig zehn Prozent reduziert werden. Denn: Je höher das Gewicht, desto höher die Steuern. Die Steuerermässigungen sind befristet: Wenn in drei aufeinander folgenden Jahren 40 Prozent der neu in Verkehr gesetzten Fahrzeuge einen Elektro- oder Wasserstoffantrieb haben, werden sie im Folgejahr aufgehoben.