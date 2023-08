Müll und Chemieabfälle Deponie Feldreben: Sanierung wird 100 Millionen Franken teurer, aber Muttenz profitiert vom neuen Abkommen Nach fast zehn Jahren Stillstand ist in den Verhandlungen rund um die Sanierung der Deponie Feldreben ein Durchbruch gelungen. Der Kanton Baselland und die Gemeinde Muttenz konnten sich einigen. Das sind die wichtigsten Eckpunkte.

Von 1918 bis 1967 wurde die einstige Kiesgrube mit Hauskehricht, Bauschutt und Gewerbeabfällen aufgefüllt. Während zehn Jahren lagerten auch Basler Chemie- und Pharmafirmen darin Abfälle ab, ehe das Areal überbaut wurde. Bild: Nicole Nars-Zimmer Niz/Archiv

Seit Jahrzehnten schlummern auf dem Areal Feldreben Umweltgifte im Untergrund. Die Sanierung der Deponie lässt jedoch auf sich warten, weil die Parteien sich nicht einigen konnten. Widerstand kam aus Muttenz, wo die Gemeindeversammlung 2014 die damals aufgesetzte Kooperationsvereinbarung ablehnte.

Nun scheint ein Durchbruch gelungen zu sein. Muttenz und der Kanton konnten sich aussergerichtlich annähern, wie die Bau- und Umweltdirektion am Freitag bekannt gab. Vor zwei Jahren hatten die Verhandlungen der beteiligten Parteien von neuem begonnen. Sollten die Stimmberechtigten von Muttenz an der Gemeindeversammlung am 19. Oktober grünes Licht geben, könnte die Sanierung 2024 endlich beginnen.

Die dritte Kooperationsvereinbarung in diesem langen Aushandlungsprozess beinhaltet wesentliche Neuerungen. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich gemäss der neusten Kostenschätzung auf 282 Millionen Franken – und liegen somit gut 100 Millionen höher als vor zehn Jahren. Dafür gebe es mehrere Gründe, schreibt der Kanton Baselland auf Anfrage der bz. Ein massgeblicher Anteil entfalle auf die Teuerung im Bauwesen.

Hinzu kommen Auflagen, welche der Kanton bei der Sanierung berücksichtigen muss. Und zuletzt ist auch der vollständige Rückbau der Gebäude im Kantonsbesitz eingerechnet, der 2013 noch nicht vorgesehen gewesen war.

Rückbau der Gebäude in Kantonsbesitz

Wie der Kanton schreibt, sei der Rückbau der Gebäude eine der Forderungen der Gemeinde Muttenz gewesen. «Dadurch kann das Sanierungsvorhaben effizienter und mit höherer Qualität umgesetzt werden», so die Bau- und Umweltdirektion. Dies dürfte dazu beitragen, die Muttenzer Stimmbevölkerung zu überzeugen. Einer der grossen Kritikpunkte in der Gemeinde war vor neun Jahren gewesen, dass eine Teilsanierung wenig bringe.

Neu wurde zudem ein Controlling-Konzept ausgearbeitet, wie der Bund es bei komplexen Sanierungen verlangt. Mit diesem könnten notwendige Projektänderungen oder Mehrkosten rechtzeitig erkannt werden, so der Kanton. Die Kosten waren einer der Hauptgründe, weshalb das Sanierungsvorhaben vor dem Souverän in Muttenz gescheitert war.

Industrie und Baselland würden Mehrkosten tragen

Auch hier hat der Kanton Zugeständnisse gemacht, welche der Baselbieter Gemeinde zugutekommen. Zwar muss Muttenz wie vor zehn Jahren 1,2 Millionen an die Sanierung beisteuern. In der neuen Kooperationsvereinbarung einigten sich die Parteien auf eine Kostenschwelle in der Höhe von 279 Millionen Franken. Würden sich die Arbeiten in der Deponie als komplexer herausstellen als angenommen, müssten der Kanton Baselland und die Industriegruppe bestehend aus BASF Schweiz, Novartis und Syngenta zu gleichen Teilen die Mehrkosten tragen. Nach Schätzungen des Bundes verursachte die Chemieindustrie rund 1 bis 2 Prozent der Abfälle.

Die geschätzten Gesamtkosten von 282 Millionen Franken werden zu einem grossen Teil über den für Altlasten vorgesehenen Vasa-Fonds des Bundes gedeckt (112,8 Millionen Franken). Den Rest tragen die Industriegruppe mit 94,3 Mio., der Kanton Baselland mit 66,7 Mio., Basel-Stadt mit 7 Mio. und die Gemeinde Muttenz mit 1,2 Mio. Franken.

Wie der Kanton auf Anfrage schreibt, würde die Sanierung im Grundwasserbereich, wo es gilt, die Abströme zu sichern, 20 Jahre dauern. Rund drei Jahre nach Beginn dieser Arbeiten würde parallel der Aushub beginnen, der wiederum sieben Jahre beanspruchen dürfte. Der Weg, um das Grundwasser und die Umwelt nachhaltig zu schützen, bleibt also lang. Die Industriegruppe, welche das neue Abkommen begrüsst, schreibt in einer Mitteilung: «Ein Scheitern der Vorlage hätte zur Folge, dass sich die Sanierungsarbeiten erneut massiv verzögerten.»