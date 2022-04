Münchenstein BLT-Direktor Andreas Büttiker wird Primeo-Präsident – BLT plant seine Nachfolge Die Genossenschaft Elektra Birseck (EBM), die am Markt als Primeo Energie auftritt, hat einen neuen Präsidenten: Der Verwaltungsrat wählte BLT-Direktor Andreas Büttiker zu seinem Vorsteher. Die BLT wiederum bereitet die Suche nach einem Ersatz vor.

Der neue EBM-VR-Präsident Andreas Büttiker (links) und sein Vorgänger Alex Kummer. zvg

Mit Andreas Büttiker habe der Verwaltungsrat von Primeo Energie eine «bestens ausgewiesene und erfahrene Persönlichkeit mit weitsichtigem unternehmerischem Denken» zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Das teilte Primeo Energie am Mittwoch mit.

Büttiker könne als langjähriger Direktor der Baselland Transport (BLT) viel Erfahrung und auch umfassendes Energiewissen vorweisen, sodass er dazu prädestiniert sei, die Herausforderungen von Primeo Energie zu meistern. Der Therwiler sitzt seit 2005 im Verwaltungsrat von EBM/Primeo Energie.

BLT will die Direktoriumsstelle demnächst ausschreiben

Die BLT wiederum bereitet die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Büttikers vor. Das schreibt «Onlinereports». Laut dem Newsportal ist vorgesehen, dass Büttiker in seiner hauptberuflichen Rolle als Direktor des Transportunternehmens ab kommendem Herbst kürzertritt und das Amt per Mai 2023 abgibt. Der BLT-Verwaltungsrat habe die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet, teilt «Onlinereports» weiter mit, die Stelle solle demnächst ausgeschrieben werden. Büttiker wird in diesem Jahr 62 Jahre alt; er leitet das Transportunternehmen seit über einem Vierteljahrhundert.

Bei Primeo Energie löst Büttiker als neuer VR-Präsident Alex Kummer ab, der insgesamt 16 Jahre lang im Gremium Einsitz nahm, die vergangenen neun Jahre als dessen Präsident. Kummer trat anlässlich der Delegiertenversammlung ab, die am Dienstagabend im Münchensteiner Kuspo abgehalten wurde.

Genossenschaft feiert 125-Jahr-Jubiläum

In Kummers Präsidialzeit fiel unter anderem die Wachstumsstrategie des Energieversorgers mit Ausrichtung auf die Märkte Schweiz und Frankreich sowie die Umbenennung der EBM (Elektra Baselland Münchenstein) zu Primeo Energie im Jahr 2019. Seither tritt die EBM am Mark als Primeo Energie auf. Das oberste Organ der privatrechtlich organisierten Genossenschaft bleibt jedoch die EBM Genossenschaft Elektra Birseck.

Die 124. Delegiertenversammlung vom Dienstag fand gemäss Primeo Energie exakt 125 Jahre nach der Gründung der EBM am 19. April 1897 statt. Das 125-Jahr-Jubiläum und die dazugehörenden Feierlichkeiten waren sodann auch ein wichtiges Traktandum der Versammlung.