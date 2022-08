Münchenstein Die Gemeinde ohne Zentrum verdichtet ihr Zentrum Zwei Areale mitten in Münchenstein sollen fürs Wohnen unbenutzt werden.

Die Obere Loog in Münchenstein, im Vordergrund die Gemeindeverwaltung. zvg

Münchenstein gilt als Gemeinde ohne klar definiertes Zentrum. Will man so etwas wie eine Mitte definieren, kommt man ungefähr auf die Gegend zwischen Kunst- und Sportzentrum im Osten und Gemeindeverwaltung im Westen. Im Gebiet dazwischen befinden sich Areale, die für eine Neunutzung frei sind und die die Gemeinde verdichtet nutzen möchte.

Das eine Areal ist die Obere Loog, Der Pavillon beim Schulhaus Loog wurde bereits 2020 abgerissen, die Turnhalle im Norden wird vom Kanton verwendet, aber nur noch bis 2025. Die über 23000 Quadratmeter gehören vollumfänglich der Gemeinde und befinden sich derzeit in der Zone für öffentlicher Werke und Anlage.

Gemeinde braucht auch für Schule nicht die ganze Fläche

Untersuchungen der Gemeinde haben aber ergeben, dass auf absehbare Zeit der Bedarf an Flächen für öffentliche Nutzungen kleiner ist als die ganze Fläche der Obere Loog, insbesondere auch nicht für Schulnutzung. Deshalb soll ein Teil des Areals der Wohnzone zugeteilt werden. Abzüglich der Gemeindeverwaltung und des Schulhauses, die stehen bleiben, ist von der Mutation ungefähr die Hälfte der übrigen Fläche betroffen.

Dort soll man dreistöckige Wohnbauten erstellen dürfen (Zone W3), so die erklärte Absicht des Gemeinderates. Er schreibt von «Zielgruppe Familienwohnen, welche mit Wohnungen für Einzelhaushalte jeden Alters ergänzt werden kann». In den kommunalen Nutzungsplan sollen zudem weitere Teile des Areals als mögliche weitere Entwicklungsflächen definiert werden.

Die Mutation befindet sich derzeit und noch bis zum 2. September in der öffentlichen Vernehmlassung, in der alle Bewohnerinnen und Bewohner die Pläne kommentieren können. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung. Danach will die Gemeinde die neu bebaubaren Flächen im Baurecht abgeben.

Bruckfeld ist noch eine leere Wiese

Noch nicht so weit ist man mit dem Areal Bruckfeld in unmittelbarer Nähe, nordwestlich des Kuspos. Eine Bebauung würde aber erst recht eine Verdichtung bringen, denn derzeit handelt es sich um eine weitgehend unbebaute Wiese.

Der Boden gehört auch dort der Gemeinde Münchenstein. Auf 20000 Quadratmetern sind Wohnungen für 400 Menschen vorgesehen. Dem Gemeinderat schwebt ein vielfältiges, nachhaltiges Quartier vor, das aufgrund eines Quartierplans entstehen soll. Aber derzeit liegt erst eine Richtplanung vor.