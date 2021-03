Münchenstein

Die Münchensteiner Gemeindeversammlung wurde am Montag nach vier Stunden unterbrochen. Sie geht am Dienstagabend weiter. Doch das erfuhren die Stimmberechtigten erst, als dies Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier am Montag um halb zwölf Uhr den Anwesenden in den beiden Sälen verkündete. Wer nicht da war, konnte das nur am Dienstag Mittag auf der Webseite der Gemeinde lesen. Denn in den schriftlich versandten Unterlagen war davon nicht die Rede.

SVP-Parteipräsident Stefan Haydn hält das für illegal, wie er auf Anfrage sagt. «Für ein solches Vorgehen fehlt die rechtliche Grundlage. Eine Gemeindeversammlung muss im Voraus publiziert werden.» Er hat jetzt mitbekommen, dass einige Münchensteiner Stimmbürger abklären, wie man mit der Lage umgehen sollte. Denkbar ist eine Stimmrechtsbeschwerde, oder dass am Dienstagabend jemand zu Beginn einen Ordnungsantrag stellt, die Versammlung abzubrechen.



Locher räumt ein: «Es wäre eleganter gewesen, separat für den Dienstag einzuladen.» Doch jetzt handhabt der Gemeinderat die Sache auf kreative Weise: Es gibt nur ein einzige Gemeindeversammlungssitzung, einfach mit einer grösseren Pause von rund 20 Stunden. Der Gemeinderat habe die gesetzliche Lage abgeklärt, sagt Locher: «Es spricht nichts gegen ein solches Vorgehen, aber auch nichts dafür.»