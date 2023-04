Münchenstein Dieses Auto erhält die Gemeinde gratis – dafür mit Werbung vollgeklebt Die Mitarbeitenden der Gemeinde Münchenstein fahren ein Auto, das den Steuerzahler ausser Unterhalt und Betrieb nichts kostet. Möglich macht das eine Firma aus der Ostschweiz mit einem speziellen Deal.

Fabian Neeser, Haus- und Betriebswart der Gemeinde Münchenstein, vor dem werbefinanzierten Fahrzeug der Gemeinde. Bild: Roland Schmid

Der Opel Combo ist auf den ersten Blick nicht als Fahrzeug der Gemeinde Münchenstein zu erkennen. Der Schriftzug der Gemeinde steht nur auf der Blende oben an der Windschutzscheibe. Was dafür umso mehr auffällt: Das Auto ist voller Werbung, hauptsächlich für Gewerbe aus der Region, aber auch für die Basellandschaftliche Kantonalbank. Kaum ein Quadratzentimeter der Karosserie, der nicht mit Slogans verklebt wäre. Das ist der Grund, warum die Gemeinde für das Auto keinen Rappen gezahlt hat.

Zur Verfügung stellt es nämlich die PMS Öffentlichkeitsarbeit GmbH, ein Unternehmen aus Rapperswil SG. «Die Firma hat uns angefragt», sagt Marcel Leutwyler, Leiter Immobilien der Gemeinde Münchenstein. Diese sagte zu, es ging um die Verlängerung eines bereits bestehenden Deals. Darauf machte sich das Ostschweizer Unternehmen in und rund um Münchenstein auf die Suche nach Gewerbe, das auf dem Auto auf sich aufmerksam machen wollte. Mit der Werbung hatte die Gemeinde gar nichts zu tun. «Wir sind den Werbesponsoren aber mit Dank verbunden», betont Leutwyler.

Keine Mindestanzahl an Kilometern

Das vollgeklebte Auto steht der Gemeinde jetzt fünf Jahre lang zur Verfügung, bleibt aber im Besitz von PMS. «Sie zahlen nicht einen Franken», steht auf der Website des Unternehmens – was nicht ganz stimmt. Münchenstein übernimmt nämlich immerhin die Unterhalts- und Betriebskosten. Ansonsten gibt es aber keinerlei Bedingungen. Es ist auch keine Mindestanzahl von Kilometern vorgeschrieben, die es zu absolvieren gäbe, um den Werbetreibenden Sichtbarkeit zu geben.

Allerdings hätte die Gemeinde bei einem Eigenerwerb wohl ein Auto mit einer Sonderausstattung erworben. PMS hingegen sieht keine Sonderwünsche vor. Für den Werkhof kämen die werbefinanzierten Autos also nicht infrage. «Es handelt sich beim Opel Combo um ein einfaches Fahrzeug, das im Bereich Immobilien oder der Jugendarbeit gebraucht wird», sagt Leutwyler. Daneben würden vor allem E-Bikes eingesetzt.

Nicht so rasch ein zweites Fahrzeug

Wie viel die Gemeinde mit dem Deal gespart hat, ist schwierig abzuschätzen. PMS war für die bz nicht zu erreichen. Eine Grössenordnung, wie viel das Geschenk an die Gemeinde wert ist, zeigt ein Blick auf die Preisliste von Opel: Die rudimentärste Version eines Combo gibt es ab 32’000 Franken. Es ist aber damit zu rechnen, dass PMS die Wagen günstiger als ab Listenpreis erhält oder selber least.

Trotzdem: Nicht überall gelingt es, den Wert eines Gratis-Autos mit Werbung zu decken. Auch in Arlesheim wurde PMS vorstellig, die Gemeinde wäre auf den Deal eingestiegen. Doch es fanden sich in Arlesheim nicht genug Gewerbetreibende, die für Werbung gezahlt hätten. So wird klar: Damit der Deal funktioniert, muss eine Gemeinde eine gewisse Grösse und eine Mindestanzahl an Gewerbetreibenden haben.

Münchenstein wird wohl auch nicht so schnell ein zweites Gratis-Auto erhalten. Denn wie Leutwyler vermutet: Auch im relativ grossen Münchenstein ist das Potenzial an werbewilligen Unternehmen mit dem einen Fahrzeug erschöpft.