Das Industriegebiet wird zum Geniessertreffen

An diesem Wochenende macht die «Original Streetfood Festival Tour» erstmals in Münchenstein Halt. Von Freitag bis Sonntag finden sich auf dem Freilagerplatz 45 Stände, die Delikatessen aus aller Welt anbieten. Wie die Veranstalter mitteilen, wurden Dekoration und Sortiment angepasst. Neu gebe es auch ein Kinderland; um Foodwaste zu verhindern, würden zudem übrig gebliebene Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Münchenstein ist einer von neu total 17 Festivalorten in der ganzen Schweiz. Ein weiterer ist Basel: Vom 5. bis 8. August stehen die Stände wie bislang beim Messeplatz. Die Öffnungszeiten vom Festival auf dem Dreispitz: Freitag: 17.45 bis 23.30 Uhr, Samstag: 11.45 bis 23.30 Uhr; Sonntag: 11.45 bis 20 Uhr. (bwi)