Münchenstein Nach drei Jahren: Katholiken haben endlich wieder einen neuen Pfarrer 2020 schaffte es sein Vorgänger nicht, zwei Pfarreien unter einen Hut zu bringen. Jetzt ist Ersatz da.

Die Römisch-katholische Kirche Münchenstein ist nicht mehr verwaist. Archivbild: Kenneth Nars

Die Münchensteiner Katholiken haben wieder einen Pfarrer. Pfarrer Benedikt Locher übernimmt am 20. August dieses Jahres die Leitung ihrer Pfarrei, wie er selber der bz mitteilt. Die Münchensteiner Pfarrei war seit September 2020 führungslos. Damals hatte Pfarrer Sylvester Ihuoma die Römisch-katholischen Pfarreien St. Odilia in Arlesheim und St. Franz Xaver in Münchenstein verlassen. Er war nur zwei Jahre dort als Pfarrer tätig gewesen und reichte selber seine Demission ein. Der Bischof des Bistums Basel, Felix Gmür, nahm diese an.

Die Gründe für den frühen Rückzug Ihuomas lagen in den Strukturen der beiden Pfarreien. Kirchenrechtlich sind die Pfarreien Arlesheim und Münchenstein zwei unabhängig voneinander operierende Organe. Als Seelsorgeeinheit sind sie aber pastoral in einer Leitungseinheit verbunden, die vom Pfarrer geführt wird. Doch auch sechs Jahre nach dem Zusammenschluss hätten die beiden Pfarreien noch immer nicht wirklich zueinandergefunden, gab Ihuomas damals der bz zu Protokoll.