Münchenstein Von Kindern geebnet: Dirt Track Obere Loog ist in Betrieb Es ist ein gemeinsamer Effort der Bauverwaltung und der Abteilung Kind, Jugend, Familie und Bildung der Gemeinde Münchenstein. Seit vergangenem Wochenende ist ein natürlicher Veloweg für die Öffentlichkeit zugänglich.

Kinder des Loog-Schulhauses fahren den neu geschaffenen Dirt Track. Gemeinde Münchenstein

Eine dritte Klasse des Schulhauses Loog erschuf am vergangenen Freitag durch wiederholtes Befahren auf dem Areal Obere Loog eine natürliche Velostrecke. Diese ist Teil verschiedener «öffentlicher Freizeitnutzungen, welche die Generationen an einem zentralen Ort in der Gemeinde zusammenbringen sollen». Das entspricht dem Zwischennutzungs-Konzept des Münchensteiner Gemeinderats vom April 2022, das aufgrund einer öffentlichen Ideensammlung zustande gekommen ist.

So sollen laut der Mitteilung vom Freitag Mitarbeitende des Werkhofs aber auch der Elternrat des Schulhauses Loog, das Team der Jugendarbeit und Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung der verschiedenen baulichen Massnahmen «tatkräftig mitanpacken».

Zum Dirt Track hinzu sollen nach und nach ein Picknicktisch mit Sitzmöglichkeiten, ein Sandkasten mit Wasserspielmöglichkeit, eine «Chill-Ecke», ein Barfuss-Weg und zwölf Obstbäume kommen. Auf dem ehemaligen Areal der kantonalen Schul- und Verwaltungspavillons, die 2020 abgebrochen wurden, soll nach der Zwischennutzung Wohnraum entstehen.