Museumsfest Museum als Begegnungszentrum Das Museum im Feld in Reigoldswil soll saniert und erweitert werden. Geplant sind eine neue Wohnung sowie ein Kultursaal, in dem Konzerte, Lesungen und andere Anlässe durchgeführt werden können. Kosten wird der Umbau 1,5 Millionen Franken.

Das Reigoldswiler «Museum im Feld» wurde 1764 erbaut. Im Dachstock steht noch der Besitz der zwei Familien, die hier gelebt haben. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Nur wenige Schritte oberhalb des Dorfplatzes von Reigoldswil steht das «Museum im Feld». Dieses wird seit Jahren von einem Verein geführt und von einer Stiftung getragen. Am Wochenende fand hier ein Museumsfest statt, das «den Startschuss für das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt des Museums bilden» soll, wie Stephan von Daeniken, Präsident der Johann-Rudolf-Plattner-Stiftung, es vor zahlreichen Gästen ausdrückte.

Im Rahmen von Führungen erfahren Interessierte an diesem Fest vieles über die Geschichte des 1764 erbauten Hauses und dessen Bewohner. So wohnten zeitweise gegen dreissig Personen aus zwei Familien im zweistöckigen Bauernhaus. Später wurde angebaut, um Webstühle aufzustellen. «Im 19. Jahrhundert profitierte das Föiflibertal vom Boom der Posamenter», erzählt Rémy Suter. Später löste die Uhrmacherei dieses Gewerbe ab. Am Schluss bewohnten zwei ältere Junggesellen das Haus. «Feld-Ruedi», Rudolf Plattner, schenkte es schliesslich als Stiftung der Realschule.

Startschuss für die Sanierung

Seit 1983 wird das Haus als «Museum im Feld» geführt. Beim Rundgang durch die Räume lässt sich gut nacherleben, wie hier die Leute bis in die frühe Neuzeit lebten: Holzöfen, nur wenige beheizte Räume, Plumpsklo in einem zügigen, im Winter eiskalten Kabäuschen. Rémy Suter versteht es vorzüglich, den Gästen das Leben früherer Zeiten näherzubringen.

Was den angesprochenen Startschuss angeht, so ist zu erfahren, dass das Gebäude «umfassend saniert» und «sanft erweitert» werden soll. Die entsprechenden Pläne sind angeblich in enger Absprache mit dem kantonalen Amt für Denkmalpflege entstanden.

Im ersten Stock soll eine Wohnung eingerichtet werden. Die Scheune mit dem mächtigen Eingangstor soll in einen Kultursaal umgewandelt werden, in dem Konzerte, Lesungen und andere Anlässe durchgeführt werden können. Das kantonale Amt für Kultur hat einen Beitrag an den Umbau an die Bedingung geknüpft, dass in dem Museum künftig kulturelle Anlässe durchgeführt werden, sagte deren Leiterin Esther Roth: «Das Haus soll zu einem kulturellen Begegnungsort für Reigoldswil und die umliegenden Gemeinden werden.»

Der Präsident der Gesellschaft zum Feld Urs Dettwiler (links) und Museumskurator Stephan von Daeniken (rechts) vor dem Reigoldswiler Dorfmuseum. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Beiträge zugesichert hat auch der Swisslos-Fonds des Kantons. All diese Beiträge sind gemäss Gemeindepräsident Fritz Sutter an die Bedingung geknüpft, dass auch die Gemeinde Reigoldswil einen finanziellen Beitrag leistet. Deshalb ist an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni ein Darlehen von 200’000 Franken traktandiert, mit dem das Projekt unterstützt werden soll.

Wie wichtig dem Gemeinderat das Anliegen ist, zeigt sich auch am Museumsfest selbst: Nicht nur sind alle Mitglieder des Gemeinderats anwesend. Gemeinderat Gerin Cherian führt sogar Gäste kundig durch die Räume, während die anderen Ratsmitglieder im Gespräch mit der Bevölkerung für das Projekt und für Spenden werben.

Museum mit Leben erfüllen

Mit Sanierung und Umbau, welche auf rund 1,5 Millionen Franken geschätzt werden, soll auch der letzte Wille von Rudolf Plattner in Erfüllung gehen. Dieser hat in der Stiftungsurkunde festgehalten, dass sein «Haus möglichst unverändert der Öffentlichkeit zugänglich gemacht» werde.

Von Daeniken ist zuversichtlich, dass nach Gewährung des Darlehens durch die Gemeindeversammlung bereits im Juli die Baubewilligung eingereicht werden kann. Im Herbst 2024 soll das Projekt beendet sein.