Musica Raurica Davon sollen sie einmal ihren Enkelkindern erzählen: Bald musizieren tausend Kinder und Jugendliche in Augusta Raurica Für «Musica Raurica» kommen am 9. und 10. September Schülerinnen und Schüler der 15 Baselbieter Musikschulen zusammen. Diese konnten sich von Corona erholen, haben dennoch mit Herausforderungen zu kämpfen.

Akkordeonschülerinnen und -schüler geben an der Pressekonferenz einen Vorgeschmack auf das Festival. Bild: Kelly Spielmann

Noch hundert Tage dauert es, bis über tausend Kinder und Jugendliche aus dem Baselbiet gemeinsam im Amphitheater von Augusta Raurica musizieren. Harfenspieler, Pianistinnen, Gitarristen und Akkordeonspielerinnen, Tänzer und Chorsängerinnen stehen am Wochenende des 9. und 10. Septembers für «Musica Raurica» auf der Bühne.

Doch selbst wenn hundert Tage noch lang scheinen – die Vorbereitungen für das Festival laufen schon lange, wie die Organisatoren am Dienstag an einer Medienkonferenz berichten: Die Planung begann, als Franco Tosi, Musikschulleiter in Reinach, im Herbst 2020 die Idee mit seinem Kollegen Martin Burgunder, Leiter der Musikschule Leimental, teilte.

Sie haben Vertreter zweier weiterer Musikschulen sowie Esther Roth, Leiterin des Baselbieter Amts für Kultur, und Dani Suter, Leiter von Augusta Raurica, an Bord geholt. Seit diesem März finden Probewochenenden mit den Musizierenden statt.

Platz für 1300 Gäste

Rund 500 bis 600 Teilnehmende habe man sich gewünscht, sagt OK-Präsident Martin Burgunder, über tausend seien nun dabei. Sie stehen am Samstagnachmittag des Festivalwochenendes mit «Wind & Chords» auf der Bühne: Harfen, Blockflöten, Gitarren und Akkordeon. Es folgt «Brass & Woods» – Film- und Unterhaltungsmusik auf Blech- und Holzblasinstrumenten. Den Abschluss macht «Drums & Moves» – Popsongs mit Schlag- und Perkussionsinstrumenten, begleitet von Tänzerinnen und Tänzern.

Die Bühne ist 204 Quadratmeter gross, wird eigens für das Festival aufgebaut und ist überdeckt, sodass auch bei Regen gespielt werden kann. Am Sonntag ist schliesslich «Swing & Strings» an der Reihe, bestehend aus Streichinstrumenten, Chorsängern und Ballettschülerinnen. Jeweils 1300 Gäste können die 75 Minuten dauernden Konzerte besuchen, der Eintritt ist dank Beiträgen von Kanton, Swisslos-Fonds, Augusta Raurica und anderen Sponsoren gratis.

«Ziel ist, dass sich alle Mitwirkenden ihr ganzes Leben daran erinnern – und ihren Grosskindern einmal von Musica Raurica erzählen», sagt Burgunder. Doch das Wochenende soll der breiteren Öffentlichkeit auch die Arbeit und das Angebot der Musikschulen näherbringen.

Mehr Bläser erwünscht

Denn die 15 Musikschulen des Baselbiets würden den Kindern und Jugendlichen nicht nur das Musizieren beibringen, so Franco Tosi. «Es ist auch eine Lebensschulung, ein Instrument zu lernen: Es gibt Lernkrisen, man braucht manchmal Überwindung, weiterzumachen.» Das helfe, eine Lerndisziplin aufzubauen, die einen das ganze Leben begleite. Auch der soziale Zusammenhalt sei für die Kinder und Jugendlichen ein grosser Vorteil.

13’000 besuchen derzeit im Baselbiet eine Musikschule, 6500 Stunden wird wöchentlich Musik unterrichtet. Das seien ähnliche Zahlen wie vor Corona, sagt Franco Tosi – und ergänzt, die Pandemie sei eine schwierige Zeit gewesen.

Und wie geht es den Musikschulen heute? Das komme ganz auf die einzelne Schule an, sagt Tosi – aber insgesamt gehe es den Baselbieter Musikschulen gut. Was nicht bedeutet, dass es keine Herausforderungen gibt: «Wir wünschen uns mehr Schülerinnen und Schüler, das ist klar.» Es gebe einige Hits, etwa die Gitarre, das Klavier oder das Schlagzeug – «aber bei den Bläsern hätten wir gerne mehr, um die grosse Kultur weiterführen zu können».

In die Zukunft blickt er dennoch positiv: «Wir werden immer Schwankungen haben, das ist normal. Aber ich glaube, Musikmachen ist etwas Zentrales im Leben. Und das bleibt auch so.»