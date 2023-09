Musik 185 Millionen Aufrufe: Familienprojekt von Piero Esteriore geht viral Die Esteriore Brothers aus Laufen starten auf Tiktok durch. Ob die vier Brüder langfristig Erfolg haben, wird sich zeigen.

Das Lied «Sarà perché ti amo» der Band Ricchi e Poveri ist ein Klassiker des Italo-Pop. In diesem Sommer schaffte es die Ballade aus dem Jahr 1981 zu neuer Beliebtheit. Ein Cover des Lieds, gesungen von den Laufner Esteriore Brothers, ging in Italien auf Tiktok viral.

Obwohl die Streamingzahlen auf der Streaming-Plattform Spotify weit hinter dem Original liegen, scheint es, als hätte die seit 2014 auftretende Band den Durchbruch geschafft. Das Cover von «Sarà perché ti amo» hat auf Tiktok über 20 Millionen Aufrufe, der Hashtag Esteriore Brothers 185 Millionen Aufrufe. In seinen Videos singt das Quartett in Italien regelmässig Ständchen für begeisterte Fans und scheint sich im ganzen Land grosser Beliebtheit zu erfreuen.

Die vier Brüder wuchsen mit Musik auf

Esteriore – war da nicht was? Der singende Coiffeur Piero Esteriore erreichte Mitte der Nullerjahre den Höhepunkt seiner Karriere. Bekannt geworden ist der Sänger aus Laufen durch Auftritte in der Schweizer Castingshow MusicStar. Im Jahr 2004 vertrat er die Schweiz beim Eurovision Song Contest. Er scheiterte in Istanbul bereits im Halbfinale, ohne einen einzigen Punkt zu erhalten.

Sein Debüt-Album «1 Secondo», erreichte 2005 Platz drei der Schweizer Hitparade. Im Vergleich zu anderen Schweizer Künstlerinnen und Künstler wie Bligg oder Patent Ochsner war der Erfolg aber nicht langlebig. Was blieb, waren vor allem Negativschlagzeilen: Da er sich über die Berichterstattung des «Blicks» aufregte, rammte Esteriore mit seinem Mercedes das Ringier-Pressehaus in Zürich.

Die Esteriore Brothers sind aber mehr als nur Piero Esteriore. Der 45-Jährige musiziert gemeinsam mit seinen drei jüngeren Brüdern. Die Altersspanne beträgt 20 Jahre. «Die vier Brüder wuchsen mit Musik auf, übten und traten mit ihren Eltern auf, und ihre gemeinsame Liebe zur Musik schweisste sie enger zusammen», steht auf ihrer Website.

Ein wenig schwülstig heisst es über die Bandgründung: «Ihr Ziel war es, ihre Musik nicht nur in Italien und der Schweiz bekannt zu machen, sondern auch ihre Leidenschaft für die Magie und Emotion der italienischen Musik, die von vier Brüdern gesungen wird, zu teilen.» Für ein Gespräch waren die Esteriore Brothers nicht verfügbar.

Hoffnungsvoll ging es auf Tournee

In der SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» zeigten sich Piero und Amedeo Esteriore im Mai zuversichtlich. Mit einem Camper gingen sie auf eine Tournee, die sich durch Europa führte. Eine geplante Italientour mussten sie vor einigen Jahren aufgrund der Coronapandemie absagen. 2019 waren die Esteriore Brothers im italienischen Fernsehen aufgetreten. Die Fernsehsendung wurde damals von acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.

In die italienische und schweizerische Hitparade hat es für die Gruppe noch nicht gereicht, weder mit dem Cover von «Sarà perché ti amo» noch mit dem eigenen Stück «Crazy 4 You». In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob der Höhenflug der Esteriore Brothers länger als einen Sommer lang hält.