MUSIKAUTOMATEN Im Walzertakt über den Rummelplatz: Jahrmarktorgeln in Seewen Das Museum für Musikautomaten in Seewen lässt mit der Sonderausstellung «Unterwegs» Orgeln aus vergangenen Zeiten erklingen und erzählt deren Geschichten.

8 Bilder 8 Bilder Im Kunstklangsaal des Museums stehen vor der stationären Britannica Orgel zahlreiche Jahrmarktsorgeln des vergangenen Jahrhunderts. Bilder: Juri Junkov

Beim Eintreten in die Sonderausstellung «Unterwegs – Geschichte und Geschichten rund um Dreh- und Jahrmarktsorgeln» des Museums für Musikautomaten in Seewen passiert man ein Wurmloch. Man steht mitten auf dem Jahrmarkt; mit Stimmengewirr, Musik, Gelächter ringsum und dem Duft von gebrannten Mandeln in der Luft. Vor einem ragt die 4,5 Meter grosse und 10 Meter breite Carl Frei Orgel in die Höhe.

1949 im deutschen Waldkirch erbaut, war sie einst die grösste reisende Konzertorgel der Welt. Ornamente umrahmen Hunderte von Orgelpfeifen im Innern. Vorne stehen Holzfiguren: Tänzerinnen, Musikanten und ein Dirigent. Die Orgel wurde für die Ausstellung restauriert, wofür sie 2021 nach Holland verfrachtet worden war. «Experten hörten es ihr am Klang an, dass sie die Reise dorthin nötig hatte», sagt Museumsleiter Christoph Hänggi.

Nun ist sie zurück in Seewen, und Larissa Jacober, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, lässt sie per Knopfdruck erklingen. Die Zuhörer weichen automatisch zurück, als das riesige Konstrukt den «Einzug der Gladiatoren», auch bekannt als «Zirkusmarsch», aus allen Registern zum Besten gibt.

Gesellschaft auf Jahrmärkten und Hinterhöfen

Die Ausstellung gibt von morgen Freitag bis 7. Januar 2024 Einblick in die Welt der Jahrmärkte vergangener Jahrhunderte. Um das Leben unterwegs besser fassen zu können, darf man sich in alte Putsch-Autos setzen und via Kopfhörer einer Schaustellerin zuhören, die ihren Alltag schildert.

Im Klangkunstsaal stehen die Jahrmarktsorgeln. Zeitlich folgten sie auf die kleineren Drehorgeln, erzählt Jacober. «In der Zeit der industriellen Revolution wurde alles schneller, grösser und lauter, so auch die Orgeln.» Meist spielten sie Walzer oder Märsche. In Seewen lassen sich auch ihre Geschichten von der Entstehung bis heute mitverfolgen: Viele waren auf der ganzen Welt unterwegs, verschwanden in verstaubten Privatsammlungen und erlebten durch Restauratoren ihre Wiedergeburt.

Während die grossen Orgeln in Geschäften und auf Plätzen die Gäste anlockten, erklangen die kleinen Drehorgeln der Leierkastenmänner in den Hinterhöfen und Gassen. Es gab auch Ausnahmen: Eine Drehorgel begleitete die Uraufführung der «Dreigroschenoper» Bertold Brechts 1928 in Berlin. Das vermutete Original steht nun als Leihgabe in Seewen.

Ursprung der Schnitzelbänke

Der Ursprung der Drehorgeln wird im 17. Jahrhundert in Böhmen verortet. Die Details bleiben ein Mysterium. Eines der frühen schriftlichen Zeugnisse, ein Buch von 1770, befindet sich in der Ausstellung. Darin werden Drehorgeln in der Pariser Altstadt erwähnt.

Ihr Debüt an Jahrmärkten gaben die Orgeln einst als musikalische Begleitung zu sogenannten «Moritaten». Das waren gesungene Vorführungen, bei denen Strassenkünstler, auch «Bänkelsänger» genannt, mithilfe gemalter Bilder tragische oder lustige Geschichten vortrugen. Spuren davon seien noch heute in den Schnitzelbänken zu finden, sagt Larissa Jacober.