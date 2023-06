Muttenz Also doch: Gasverbund will eine kleine Containeranlage für grünes Flüssiggas im Auhafen bauen Nach Monaten der Wirren um ein mögliches Gasterminal, das der Klimastreik Basel proaktiv vehement bekämpfte, kommuniziert der Gasverbund Mittelland seine Pläne: Er will eine kleine Anlage für erneuerbare Gase bauen. Widerstand gibt es gleichwohl noch immer.

Über den Auhafen in Muttenz könnten die Flüssiggas-Container angeliefert werden. Bild: Kenneth Nars

Die Kommunikationspanne beim Gasverbund Mittelland (GVM) mit Sitz in Arlesheim löste beim Energiedienstleister eine mittelgrosse Krise aus. Mit dem Widerstand des Klimastreiks Basel konfrontiert, musste sich der GVM mehrfach in den Medien rechtfertigen. Dabei hatte der Verwaltungsrat noch nicht einmal darüber befunden, welche Pläne der GVM verfolgt.

Offenbar aus Eigenantrieb hatte der Geschäftsführer im letzten Jahr gegenüber der «Sonntagszeitung »ein grosses Gas-Terminal inklusive Gasspeicher und möglichem Gaskraftwerk angekündigt. Dieses vermeintliche Projekt löst sich in Luft auf. Der Verwaltungsrat des GVM hat an seiner letzten Sitzung Klarheit geschaffen, wie das Unternehmen am Donnerstag kommuniziert: In Muttenz möchte die Gasversorgungsfirma eine Containeranlage bauen, die ausschliesslich auf erneuerbares Flüssiggas ausgelegt ist.

Ein Versuchsprojekt im kleinen Rahmen

Der Entscheid sei im Kontext der strategischen Ausrichtung des GVM zu sehen, der den Übergang von den fossilen zu den erneuerbaren Gasen voranbringen möchte. Allerdings ist die geplante Anlage in Muttenz eher als Versuchsprojekt zu interpretieren. Pro Jahr sollen rund 150 Container flüssiges Biogas oder synthetisches Methan am Auhafen angeschifft werden, was einer Energiemenge von 37,5 Gigawattstunden entspricht (Jahresenergiebedarf von rund 9000 Haushalten). Die gesamte Anlage wird eine Fläche von rund 100 Quadratmetern beanspruchen.

«Sie wird dem GVM ermöglichen, Praxiserfahrung bei einer Verdampfungsanlage im Dauerbetrieb und im Aufbau einer Lieferkette für flüssiges Biogas (LBG) und synthetisches Methan (LGG) zu sammeln», schreibt der GVM in seiner Mitteilung. Das angelieferte Flüssiggas muss nämlich über eine Verdampfungsanlage wieder in die gasförmige Form gebracht werden, bevor es über die Pipelines eingespeist wird.

SP fordert Moratorium für Flüssiggas

Am Tag vor der Meldung des GVM beschlossen die Baselbieter Sozialdemokraten an ihrer Delegiertenversammlung (s. Text rechts), Widerstand gegen jegliche Flüssiggas-Pläne der Gasversorgerin zu leisten. In einer Resolution der SP Muttenz begründen mehrere Parteimitglieder – unter anderem Roman Brunner und Thomas Noack – weshalb es ein Moratorium für die Errichtung eines Flüssiggasterminals auf dem Kantonsgebiet brauche.

Ein solches sei notwendig «bis ein verbindliches Ausstiegsszenario aus der Verbrennung von fossilem Gas zu Heizzwecken vorliegt, welches die Ziele für eine Netto-Null Strategie betreffs Treibhausgase umsetzt», schreiben sie. Erneuerbares Flüssiggas habe im Bereich von Hochtemperaturprozessen der Industrie eine Zukunft. Im Heizungsbereich für private Haushalte fehle noch eine Ausstiegsstrategie aus fossilem Gas, begründet die SP ihr Misstrauensvotum.