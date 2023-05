Muttenz Befürworterin und Gegnerin des Windrads kämpfen um Gemeinderatssitz Muttenz stimmt am 18. Juni über ein Windrad in der Hard ab – nach zwei Entscheiden der Gemeindeversammlung. Die Argumente sind bekannt. Interessanter sind die personellen Verstrickungen der Befürworter und Gegner.

So soll die Windkraftanlage in der Hard vom Dorf aus zu sehen sein. Visualisierung: zvg

Am 18. Juni geht das Seilziehen um ein Windkraftwerk in Muttenz in die dritte Runde. Dann entscheiden die Stimmberechtigten, ob der Energiedienstleister Primeo in der Hard, zwischen Autobahn und Güterbahnhof, ein 200 Meter hohes Windrad erstellen darf, das bis zu 3 Megawatt Leistung liefern soll.

Die Muttenzer Gemeindeversammlung hat das Geschäft bereits zwei Mal behandelt, 2021 mit negativem, im vergangenen Herbst mit positivem Ausgang. Daraufhin wurde das Referendum ergriffen, weshalb am 18. Juni das Volk entscheiden muss.

Interessanterweise findet am gleichen Sonntag in Muttenz ein weiterer Urnengang statt, nämlich die Ersatzwahl für einen frei gewordenen Gemeinderatssitz – und die personellen Verstrickungen sind auffallend. Gestern präsentierten die Windradbefürworter ihr Komitee, in dem SP, Grüne, Grünliberale, Mitte und EVP gemeinsam für ein Ja werben. An vorderster Front mit dabei: Salome Lüdi, die Gemeinderatskandidatin der SP.

Referendumskomitee ist Nein-Komitee

Auf der Gegnerseite wird sich das Referendumskomitee für ein Nein einsetzen. Mitglied im dreiköpfigen Referendumskomitee ist Anita Biedert, die sich auch an den Gemeindeversammlungen gegen das Windrad in Muttenz stark gemacht hatte – und jetzt für die SVP für den freien Gemeinderatssitz kandidiert. «Meine Person mit meinen Fähigkeiten steht vor den Wahlen im Vordergrund, nicht eine Thematik», betont sie gegenüber der bz. Sie werde sich in der Abstimmung über das Windrad nicht exponieren, aber ihre Meinung sagen, wenn sie darum gefragt werde.

Ähnlich äussert sich SP-Kandidatin Lüdi. «Es ist nicht ein einziges Thema, das ausmacht, wen man wählt», ist sie überzeugt. Wenn die Befürworter am Muttenzer Markt mit einem Stand präsent seien, «dann werde ich mit vollem Herzen dabei sein. Aber Wahlen und Abstimmungen lassen sich recht gut abgrenzen.»

Allerdings verlaufen die Fronten in der Windradfrage fast gleich wie in der Wahl in den Gemeinderat. Die FDP war massgebend am Referendum gegen den positiven Gemeinderatsbeschluss beteiligt. Sie verzichtet in der Gemeinderatswahl auf eine eigene Kandidatur, weil sie diejenige von Anita Biedert als eine bürgerliche betrachtet.

Ganze Region wird zuschauen

Beim Pro-Komitee stehen zumindest die Grünen hinter der Kandidatur der Sozialdemokratin Salome Lüdi. Abweichend ist da die EVP, die Sandra Kasper ins Rennen um den freien Gemeinderatssitz schickt. «Sie steht sicher hinter dem Windkraftwerk», sagt Parteipräsident und Landrat Thomas Buser. Doch auch er teile die Einschätzung, dass das Windrad nicht so sehr ein Thema im Wahlkampf sein werde.

«Sicher wird es einen Teil der Bevölkerung interessieren, welche Haltung die Kandidatinnen zum Windrad einnehmen», sagt Pro-Komitee-Mitglied und Grünen-Landrat Peter Hartmann. «Welche Rolle das spielen wird, kann ich aber nicht sagen.»

Auch wenn die ganze Region zuschauen wird, ob in Muttenz das erste Windrad nördlich des Juras erstellt wird: Neue Argumente pro und contra Windrad werden die Kandidatinnen kaum vorbringen können. Nach den intensiven Gemeindeversammlungen, die stark mobilisierten, sind die Positionen bekannt: Die Gegnerinnen und Gegner befürchten Lärm bis in die Wohngebiete und eine Verschandelung der Landschaft.

Zudem haben sie Sicherheitsbedenken und glauben nicht daran, dass der Wind genug Strom liefert; die Befürwortenden sehen alle Normen eingehalten, insbesondere auch punkto Lärm, der wegen der Autobahn nicht ins Gewicht fallen werde. Für sie ist die Anlage ein wertvoller Beitrag für die Energiewende und für die Energiesicherheit, insbesondere im Winter.