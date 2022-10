Am Samstagabend, 1. Oktober, kurz nach 18.30 Uhr, wurde in einer Wohnung an der St. Jakob-Strasse in Muttenz eine männliche Person in einem apathischen Zustand aufgefunden. Die durchgeführte Messung durch die Sanität und Feuerwehr ergab einen massiv erhöhten Wert von Kohlenmonoxid.