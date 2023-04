Muttenz EVP glaubt an den nächsten Coup – und stellt eine Unbekannte auf Den frei werdenden Gemeinderatssitz vom neu gewählten Regierungsrat Thomi Jourdan will die EVP in Muttenz nicht kampflos hergeben. Sie nominiert Sandra Kasper, was die Wahlen im Juni zu einer spannenden Affiche macht.

Sandra Kasper möchte in den Muttenzer Gemeinderat. zvg

Das Interesse an der Politik ist in Muttenz gross, wie sich anhand der kommenden Gemeinderatsersatzwahlen ablesen lässt. Wie angekündigt will die EVP am 18. Juni den frei werdenden Sitz vom künftigen Regierungsrat Thomi Jourdan nicht kampflos hergeben.

Am Freitag machte die Partei publik, dass sie Sandra Kasper in den Wahlkampf schickt. Die 45-Jährige wird somit gegen die SP-Jungpolitikerin Salome Lüdi und die SVP-Landrätin Anita Biedert antreten. Die beiden Parteien hatten früh bekannt gegeben, Anspruch auf den EVP-Sitz zu erheben.

Rein rechnerisch dürften die beiden Grossparteien SP und SVP im Vorteil sein. Aber die EVP hat auf kantonaler Ebene mit dem grossen Coup von Thomi Jourdan bewiesen, dass Exploits möglich sind. In Jourdans Ursprungsgemeinde soll dies nun wieder gelingen. Und die EVP ist in Muttenz verhältnismässig stark repräsentiert. Bei den letzten Wahlen machte sie mehr Stimmen als die Mitte.

«Für uns war früh klar, dass es sinnvoll ist, unter diesen Vorzeichen eine EVP-Kandidatur zu stellen», sagt Thomas Buser, Präsident der örtlichen EVP und Landrat. Zusätzliche Würze erhalten die Bewegungen auf dem politischen Parkett in Muttenz, da mit Joachim Hausammann (Grüne) im Herbst ein weiterer Gemeinderat zurücktritt. Dies würde der EVP beim Verlust ihres bisherigen Sitzes im Sommer womöglich eine zweite Chance bieten. «Dazu haben wir uns aber noch keine Gedanken gemacht», sagt Buser.

EVP spielt die Karte der Unbekannten

Mit Sandra Kasper setzt die Partei nun zwar auf eine politisch unbekannte Person. Buser glaubt aber, mit dieser Kandidatur gleichwohl realistische Chancen zu haben. Etwa der Freisinnige Alain Bai habe bewiesen, dass in Muttenz auch ohne grossen Bekanntheitsgrad immer wieder Überraschungen möglich seien.

Kasper, seit 18 Jahren in Muttenz wohnhaft und Familienmutter, biete mit ihrem Alter eine willkommene Alternative zur Studentin Lüdi und der 70-jährigen Biedert, so Buser. Auch mit ihrer beruflichen Erfahrung als Wirtschaftsprüferin und Vermögensverwalterin biete sie ein passendes Profil. «Zudem hatte sie in der Geschäftsprüfungskommission Einblick in viele Geschäfte und sie kann sich deshalb vorstellen, was auf sie zukommt», sagt Buser.

Neben ihren Finanzkenntnissen stehe sie mit ihrem sozialen Gewissen für einen respektvollen Umgang des Menschen mit der Umwelt ein. Sandra Kasper sei deshalb seine Wunschkandidatin gewesen. Alternativ wäre er vermutlich selbst angetreten, um die EVP-Flagge hochzuhalten. «Aber ich habe schon verschiedene Mandate und hätte in anderen Bereichen kürzertreten müssen», so der Landrat. Sandra Kasper soll nun also für die EVP in Muttenz den nächsten kleinen Polit-Coup vollbringen.