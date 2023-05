Muttenz Frei fliessende Birs, Platz für Veranstaltungen: So soll der neue Park im Schänzli aussehen Die alte Pferderennbahn soll verschwinden, dafür soll man baden können. Eine Jury hat entschieden, wie die neue Grünfläche in Muttenz aussehen soll. Bald entscheidet die Gemeindeversammlung darüber.

So stellte sich die Gemeinde bereits 2018 das begrünte Schänzli in Muttenz vor. Visualisierung: Nightnurse Images Gmbh

Bereits 2018 hat die Muttenzer Gemeindeversammlung beschlossen, dass aus der ehemaligen Pferderennbahn auf dem Schänzli ein Park werden soll. Jetzt ist bekannt, wie sich die Gemeinde diese 74'000 Quadratmeter grosse Grünfläche zwischen Autobahn und Birs vorstellt. Aus einem Studienauftrag hat nämlich eine Jury einstimmig das Projekt «Aqua fera» als Sieger auserkoren, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilt.

Die Birs wird aus ihrem heutigen Korsett befreit, sie soll frei mäandrieren. Es soll Bademöglichkeiten, aber auch Rückzugsmöglichkeiten für Fische geben. Gegen Norden des Parks, zum geplanten neuen Quartier Hagnau hin, ist eine Buvette und eine Fläche für Kleinveranstaltungen vorgesehen.

Über die Bebauung nebenan finanziert

Gegen Süden soll die Nutzung durch Besucher spärlicher sein, dafür mehr Platz für Natur reserviert sein. So bleibt das Schutzgebiet Vogelhölzli bestehen. Gegen Osten soll ein Wall den Lärm der Autobahn abschirmen. Am 25. Mai präsentiert der Gemeinderat an einer Infoveranstaltung über die Details des Siegerprojekts.

Bereits am 13. Juni soll die Gemeindeversammlung entscheiden, ob es mit einem Planungskredit von knapp einer halben Million Franken weiterverfolgt wird. Der Bau des Parks wird weitgehend über eine Infrastrukturabgabe der Hagnau-Eigentümerschaft finanziert.