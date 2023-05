Muttenz Nun ist es definitiv: Die SBB kommen dem Langsamverkehr bei der Sanierung der Grenzacherbrücke entgegen Tempo 30 und Gewichtsbeschränkung für den Lastwagenverkehr soll auf der neuen Brücke die Verkehrssicherheit erhöhen. Eine provisorische Brücke soll die Erreichbarkeit der Freizeitangebote im Hardwald auch während der Bauzeit ermöglichen.

Tempo 30 und Gewichtsbeschränkungen sollen die Verkehrssicherheit auf der neuen Brücke erhöhen. Bild: Benjamin Wieland

Auf der Grenzacherbrücke in Muttenz herrscht aus baustatischen Gründen seit 2013 Einbahnverkehr. In einem Sanierungsprojekt möchten die SBB den Gegenverkehr wieder ermöglichen. Das Projekt hatte sich durch Verhandlungen mit der Gemeinde und verschiedenen Interessengruppen wie dem Robinsonspielplatz, dem Muttenzer Tennisclub und Pro Velo verzögert; diese forderten in der Umsetzung mehr Rücksichtnahme auf Fussgänger und Velofahrende.

Die SBB lenkten ein und planten bereits im Dezember, das Projekt anzupassen, wie die bz damals berichtete. Nun ist es definitiv: Laut Medienmitteilung der SBB soll die Sanierung Mitte 2023 starten und mit mehreren Massnahmen den Langsamverkehr berücksichtigen.

SBB kommen Velofahrenden und Fussgängern entgegen

Eine separate Velobrücke, wie sie gefordert wurde, wird es nicht geben. Allerdings wird die Brücke so errichtet, dass eine spätere Verbreiterung mit einem separaten Veloweg möglich bleibt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird auf der neuen Grenzacherbrücke Tempo 30 herrschen.

Wie die SBB auf Anfrage mitteilen, soll die Nutzung der neuen Brücke von Süden her für alle Fahrzeuge erlaubt sein, von Norden her jedoch nur für Fahrzeuge bis 12 Tonnen. Diese Einschränkung bestehe aus Gründen der Verkehrssicherheit und nicht aus Gründen der Baustatik. Würde die Brücke später für einen zusätzlichen Veloweg verbreitert, müssten diese Einschränkungen neu beurteilt werden.

Für die Bauzeit soll eine provisorische Brücke den Zugang zu den Freizeitanlagen im Hardwald wie dem Robinsonspielplatz, dem Tennisplatz oder den Familiengärten ermöglichen.