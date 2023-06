Muttenz Park statt Pferderennbahn: Ein deutliches Votum für ein grünes Schänzli Muttenz erhält an der Birs einen neuen Park. Die Gemeindeversammlung lanciert die Umnutzung der Reitsportanlage Schänzli in einen Natur- und Erholungsraum.

Das Schänzli und die Birs sollen renaturiert werden. Visualisierung: Berchtold Lenzin

Während Jahrzehnten wurde auf dem Schänzli vorwiegend Reitsport betrieben. In der kürzeren Vergangenheit fand dort nur noch selten Reitsport statt. In Zukunft sollen sich dort Menschen aus der ganzen Region im Grünen an der Birs erholen und die Natur soll mehr Raum erhalten.

Die Planungen für die Umnutzung des Schänzli-Areals in einen Natur- und Erholungsraum machten am Dienstagabend den nächsten grossen Schritt. Die Muttenzer Gemeindeversammlung genehmigte bei nur zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung 975’000 Franken den für die Umnutzung nötigen Planungskredit.

Ende Mai präsentierte Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) das Siegerprojekt «Aqua Fera» («Wilde Wasser») des Büros Berchtold Lenzin aus Basel. Die Birs soll mit einer Renaturierung zu einer Auenlandschaft werden und in Teilen auch zum Baden einladen. Der südliche Teil des Areals wird vorwiegend der Natur überlassen. Im nördlichen Teil soll auch eine intensivere Nutzung mit Foodtrucks, Buvetten und kleinere Veranstaltungen möglich werden.

Wer zahlt den langfristigen Betrieb?

Gemäss Schätzungen kostet die Umgestaltung rund 18 Millionen Franken. Sämtliche Gelder kommen dafür von Drittmitteln über Mehrwertabgaben von Quartierplänen, rund zwölf Millionen alleine von jenen auf der gegenüberliegenden Strassenseite Hagnau Ost und West. Als Baurechtszins zahlt die Gemeinde an den Kanton als Landeigentümer jährlich 10’000 Franken.

«Es wird so viel verbaut, wie im Fonds drin ist», versicherte Thomi Jourdan. In der Diskussion über die zukünftigen Betriebskosten stellte der baldige Regierungsrat klar: «Ja, das wird uns etwas kosten. Aber das ist auch eine Investition in die Standortförderung.» Noch seien die Betriebskosten im Detail nicht bekannt. Für Anita Biedert (SVP) als Präsidentin der Gemeindekommission ist es essenziell, dass auch für den Betrieb des «neuen» Schänzlis keine Steuerfranken fliessen.

Gemeindeversammlung behält alle Kompetenzen

Die nur gerade 94 Stimmberechtigten lehnten einen Antrag der FDP ab, wonach in Zukunft jeweils ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung einen Beschluss an die Urne verlegen kann, bevor die Gemeindeversammlung selber über das Traktandum entscheidet. Seit 2012 besteht im Baselbieter Gemeindegesetz diese Option. Doch bisher hat dies nur Arlesheim umgesetzt. «Wenn wir die Möglichkeit haben, die Partizipation zu stärken, sollten wir das machen», gab FDP-Präsident Serge Carroz zu bedenken.

Marc-Anthony Schwestermann warnte indes vor einem «krassen Ungleichgewicht und einem gewissen Missbrauchspotenzial», wenn wie heute nur gerade gut 30 Personen eine Urnenabstimmung erwirken können. Mehrere Votantinnen und Votanten warnten vor einer Schwächung der Institution Gemeindeversammlung. Der Antrag wurde deutlich mit 62 zu 28 Stimmen abgelehnt. Angenommen wurde dafür ein Begehren der SP, dass in Muttenz auf Gemeindeebene künftig Initiativen lanciert werden können.

Am Donnerstagabend folgt eine zweite Gemeindeversammlung, unter anderem mit dem Geschäft zu Sanierung und Umbau der Kongresszentrums Mittenza.