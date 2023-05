Muttenz Problem-Immobilie Mittenza: Jetzt soll endlich der Neuanfang gelingen Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung 25 Millionen Franken für den Umbau des ehemaligen Kongresszentrums mitten in Muttenz. Die Musikschule soll das ehemalige Hotel ersetzen, der Saal bleibt.

Derzeit ohne Konzept und sanierungsbedürftig: Die Mittenza in Muttenz. Bid: Kenneth Nars

Architektonisch ist die Mittenza eine Perle. Das weiss getünchte Hotel- und Kongresszentrum bei der Muttenzer Wehrkirche übernimmt historisierende Elemente und setzt gleichzeitig einen modernen Akzent mitten im historischen Dorfkern. 1970 in Betrieb genommen, war es 1983 ein wesentlicher Faktor für die Verleihung des Wakker-Preises.

Doch der Bau ist für die Gemeinde auch ein Klotz am Bein. Funktional entspricht er mit seiner Aufteilung in Hotel, Restaurant, einem grossen und mehreren kleinen Sälen nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Am 15. Juni soll die Gemeindeversammlung nun einen Schlussstrich unter eine schwierige Lösungssuche ziehen.

Bereits 2012, als der Mietvertrag mit dem Hotelbetreiber endete, lancierte der Gemeinderat eine Standortanalyse. 2014 präsentierte er, zusammen mit einem möglichen neuen Pächter, ein Nutzungs- und Sanierungskonzept, das die Gemeindeversammlung aber ablehnte. Stattdessen forderte der Souverän, der Gemeinderat solle untersuchen, wie die Liegenschaft verkauft oder im Baurecht abgegeben werden könnte.

Abriss konnte nur knapp abgewendet werden

2016 und 2017 gab die Gemeindeversammlung grünes Licht für eine Abgabe im Baurecht. Darauf hin machte sich der Gemeinderat auf die Suche nach Personen oder Unternehmen, die die Mittenza hätten übernehmen wollen – ohne Erfolg, trotz «teilweise weitgehender Verhandlungen», so der Gemeinderat in der Unterlagen zur Gemeindeversammlung.

2020 kam die Idee auf, die Mittenza abzureissen und neu zu bauen. Stattdessen beschloss die Gemeindeversammlung eine Sanierung, mit der Absicht, darin «ein Kulturzentrum von, für und mit Muttenz» einzurichten. Das Resultat der «vertieften Abklärungen» war dann «Mittenza für Muttenz», für das die Gemeindeversammlung 2021 einen Ausarbeitungskredit sprach und das jetzt in konkreter Form wieder vor die Gemeindeversammlung kommt.

Die grösste Änderung ist, dass die Musikschule in die Mittenza zieht. Sie soll für Belebung sorgen. Aus den ehemaligen Hotelzimmern werden Übungsräume. Der grosse Saal bleibt als «Herzstück» für Veranstaltungen bestehen, daneben «weitere Vereins- und polyvalent nutzbare Räume für die Bevölkerung», wie der Gemeinderat in den Unterlagen für den 15. Juni schreibt. Für das Restaurant ist ein «zeitgenössisches Gastronomiekonzept» vorgesehen. Fast vollständig erneuert werden müssen Haustechnik und die Wärmedämmung.

Gemeindekommission will noch mehr ausgeben

Für das Betriebskonzept konnte die Gemeinde die Firma Denkstatt Sàrl. gewinnen, die bereits Areale wie das Gundeldinger Feld in Basel oder das Ziegelhof in Liestal bespielt. Der Umbau ist in enger Absprache mit den zukünftigen Nutzern vorgesehen, betont der Gemeinderat, der von einer «massvollen Interventionsabsicht» spricht.

Trotzdem beantragt er für Sanierung und Umbau die hohe Summe von 24,6 Millionen Franken. Das dürfte die Gemeindeversammlung nicht einfach so schlucken, zumal Muttenz finanziell mässig gut dasteht. Die Gemeindekommission hat sich mit 13 zu 5 Stimmen für das Vorhaben ausgesprochen. Sie schlägt sogar eine halbe Million Franken zusätzlich vor, um den sanierten Bau mit einer Photovoltaikanlage zu versehen.