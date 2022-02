Muttenz Wie es der Experte vermutet hat: Eine Kaverne ist teilweise eingestürzt Die Schweizer Salinen untersuchen derzeit ihre inaktiven Bohrfelder in Muttenz nach ihrer Stabilität. Bei einer Kaverne im Gebiet Sulz stellten die Salinen einen sogenannten Teilverbruch fest – das heisst: Das Gewölbe über dem Hohlraum ist instabil.

Die Schweizer Salinen haben festgestellt, dass im Gebiet Sulz eine Kaverne instabil ist. Das Bild von 2018 stammt vom Nachbargebiet Zinggibrunn. Yann Schlegel/bz-Archiv

Beim Widerstand gegen die Pläne der Schweizer Salinen, unter der Muttenzer Rütihard Salz zu fördern, wurde immer wieder das Argument hervorgebracht, die Tätigkeit im Untergrund könne zu Bodensenkungen und zu einer Verschmutzung des Grundwassers führen. Ein unabhängiger Experte vermutete, dass es bei früheren Abbaugebieten der Salinen nicht unweit der Rütihard bereits zu Kavernenbrüchen gekommen sei. Dieser Verdacht hat sich nun bestätigt.

Die Schweizer Salinen teilten am Mittwoch mit, sie hätten im Rahmen von Messungen von inaktiven Bohrfeldern in einem Fall festgestellt, dass eine Kaverne vom «intern definierten Sollzustand deutlich abweiche und beschädigt» sei. Es handle sich um einen sogenannten Teilverbruch in einer Tiefe von rund 330 Metern.

Bei einem Teilverbruch gibt das Gewölbe nach. Der darunter liegende Hohlraum «arbeitet» sich meist über einen längeren Zeitraum allmählich weiter nach oben, bis sich wieder ein stabiler Zustand einstellt.

Kantonale Behörden sind informiert

Die Salinen schreiben, der Teilverbruch stelle keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. «Die Resultate zeigen, dass unser Überwachungs- und Nachsorgekonzept wie geplant funktioniert und dass dank der neuesten Messmethoden mögliche Abweichungen erkannt werden.» Man stelle sicher, dass solche Abweichungen «auch langfristig nicht zu Folgeschäden» führen würden. Weitere Abklärungen seien in Umsetzung, man tausche sich zudem mit den kantonalen Behörden und externen Fachleuten aus.

Für die Rütihard-Abbaugegner kommt die Mitteilung der Salinen wohl wenig überraschend. Im Abschlussbericht der Dialoggruppe Rütihard, der im Januar 2021 veröffentlicht worden ist, wird bereits auf mögliche Verbrüche eingegangen.

Der Autor, Simon Löw, Professor für Ingenieurgeologie an der ETH Zürich, weist auf ungewöhnliche Bodensenkungen in benachbarten Abbaugebieten hin. Löw schreibt, er habe eine Vermutung:

«Aufgrund komplexer geologischer Verhältnisse könnten schon heute im Gebiet Gross-Zinggibrunn-Sulz lokal Kavernenverbrüche stattfinden.»

Es kämen für die Senkungen auch andere Ursachen in Frage, räumt Löw ein, etwa Rutschungen und Abnahme der Bodenfeuchte. Da der Salzabbau im Gebiet Gross-Zinggibrunn «in einem ähnlichen geologischen Kontext erfolge wie auf der Rütihard», könne man die zwei Gebiete durchaus miteinander vergleichen. So sei festzuhalten, dass der Nachweis der Stabilität der geplanten Kavernen im Gebiet der Rütihard fehle, sowohl für die Phasen des Betriebs als auch des Nachbetriebs. Die Risiken für das Grundwasser seien bei unterirdischen Einstürzen beträchtlich.

Im Juni 2017 kam es im Gebiet Sulz zu einer Salzfontäne. Sole schoss 25 Meter hoch aus einem nicht mehr genutzten und verschlossenen Bohrloch. Löw schreibt im Bericht, er sei der Ansicht, «dass die teilweise undichten Bohrungen in Gross-Zinggibrunn auch eine Folge der komplizierten geologischen Verhältnisse im Adlerhofgewölbe sein könnte». Auch für den Soleaustritt vom Juni 2017 wäre das eine mögliche Ursache.

Salinen haben Rütihard nicht abgeschrieben

Laut den Salinen ist das Solfeld Sulz seit 2019 inaktiv. Im Gebiet Gross-Zinggibrunn wird seit 2010 keine Sole mehr gefördert. Bei der Messkampagne wurde bereits ein Drittel der 25 Kavernen untersucht, halten die Salinen fest.

Die Salinen gaben im Juni 2020 bekannt, die Pläne für eine Soleförderung unter der Rütihard für mindestens zwanzig Jahre zu sistieren. Die Rütihard hätte ab 2025 die auslaufende Förderung im Gebiet Schweizerhalle ersetzen sollen. Das Unternehmen, dass sich im Besitz der 26 Kantone und des Fürstentums Liechtenstein befindet, begründete den vorläufigen Verzicht mit «regionalpolitischen Unsicherheiten».

Für die Salinen steht jedoch fest, dass sie nach wie vor «zu 100 Prozent hinter der Salzgewinnung unter der Rütihard» stünden. Das Gebiet biete «ideale Voraussetzungen für eine sichere und umweltverträgliche Soleförderung». Somit sei es begründet und vertretbar, die Rütihard «als langfristige Planungsoption für kommende Generationen im Konzessionsgebiet zu belassen».