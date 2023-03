Muttenz Zweite Vakanz im Gemeinderat – jetzt tritt auch noch der Grüne zurück In den kommenden Monaten werden die Muttenzer Stimmberechtigten zweimal aufgerufen, ihre Exekutive zu ergänzen. Nach dem Sitz von Thomi Jourdan, der in die Baselbieter Regierung gewählt worden ist, wird auch derjenige des Grünen Joachim Hausammann frei.

Joachim Hausammann, seit 2012 Gemeinderat in Muttenz. Bild: Daniel Jenni

Der Muttenzer Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne) hat seinen Rücktritt auf den 31. Oktober dieses Jahres angekündet. Das ist den Mitteilungen des Gemeinderats zu entnehmen. Dieser hat die Ersatzwahl auf den 22. Oktober festgesetzt, eine allfällige Nachwahl auf den 26. November.

Hausammann ist seit dem 1. Juli 2012 Mitglied im Gemeinderat als Vorsteher des Departements «Tiefbau und Werke». Zu den Gründen seines Rücktritts ist in der Mitteilung nichts zu lesen. Hausammann war am Dienstagnachmittag nicht zu erreichen.

Es könnte stille Wahlen geben

Mit dem Rücktritt Hausammanns sind im Muttenzer Gemeinderat jetzt zwei Sitze neu zu besetzen. Denn nach seiner Wahl in die Baselbieter Regierung wird Thomi Jourdan (EVP) das Gremium Ende Juni verlassen müssen. Die Ersatzwahl findet aber nicht gleichzeitig wie diejenige für Hausammanns Sitz statt, sondern bereits am 18. Juni (eine allfällige Nachwahl am 20. August).

In Muttenz sind allerdings auch stille Wahlen möglich. Wenn jeweils nur ein Wahlvorschlag vorliegt, widerruft die Gemeindekommission die Urnenwahl und erklärt die vorgeschlagene Person als gewählt.