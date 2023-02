Nach 40 Jahren Das Ökozentrum zieht weg aus Langenbruck Die Stiftung für angepasste Technologie und Sozialökologie will mit dem Ökozentrum einen neuen Standort in urbanerem Raum finden. Im Kanton wolle man aber bleiben.

Das Ökozentrum will in einen urbaneren Raum ziehen. zVg

Über 40 Jahre war das Ökozentrum am Schwengiweg in Langenbruck zu Hause. Doch nun wird ein neuer Standort gesucht: Wie es in einer Mitteilung heisst, will man mit dem Zentrum in einen urbaneren Raum ziehen. Für die Liegenschaft in Langenbruck soll ein neuer und sinnvoller Zweck gefunden werden.

Vor vier Jahrzehnten sei die heutige Liegenschaft ideal gewesen, heisst es weiter. Im Gebäude mit viel Umschwung konnten die Mitarbeitenden und ihre Familien leben. «Während sich das Ökozentrum professionalisierte, änderten sich die Bedürfnisse. Aus den Wohnungen wurden Labore und Büros, der Umschwung wurde nicht mehr genutzt.»

Wurzeln im Baselbiet treu bleiben

Im Sommer 2021 schliesslich veränderte sich der Kurs des Ökozentrums ein weiteres Mal stark: Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten mit Industriebezug wurden beendet, der Fokus des kleineren Teams liegt heute ganz auf der Bildung und Beratung für Schulen, Unternehmen und die öffentliche Hand.

Das hat zu neuen Bedürfnissen geführt – und dazu, dass die Nutzfläche der Liegenschaft nicht mehr ausgenutzt wird. «Ein Umstand, der sowohl ökologisch wie auch finanziell wenig sinnvoll ist», schreibt das Zentrum.

Für die Liegenschaft werde nun eine neue Käuferschaft gesucht, deren Zweck dem Potenzial des Gebäudes und Umschwungs gerecht wird. Wo und wie der neue Standort des Ökozentrums zu finden sein wird, ist noch unklar. Er soll aber im urbanen Raum liegen. Und: Man wolle seine Wurzeln im Baselbiet «auf eine ressourcenschonende Weise beibehalten».