Nach Bachem-Schlappe Baselbieter Regierung bleibt überzeugt: Für Firmen ist genug Platz da Für den Wirtschaftsstandort Baselland war es eine veritable Schlappe: Die Bubendörfer Firma Bachem baut ihr neues Werk auf Aargauer statt auf Baselbieter Boden. Doch die Regierung zeigt sich überzeugt: Der Kanton habe bei Bachems Standortentscheid keine Fehler gemacht.

Blick von Salina Raurica auf Pratteln: Bachem prüfte einen Baselbieter Standort, entschied sich schliesslich aber für das Fricktal. Bild: Kenneth Nars

Nach dem Entscheid der Bubendörfer Firma Bachem, ihren neuen Produktionsstandort nicht auf Baselbieter, sondern auf Aargauer Boden zu bauen, wollte Mitte-Landrat Marc Scherrer von der Baselbieter Regierung wissen, ob überhaupt noch genug attraktiver Boden im Landkanton für Firmenansiedlungen verfügbar sei. Am Mittwoch beantwortete nun die Regierung den Vorstoss Scherrers. Sie findet: grundsätzlich, ja. Der Kanton verfüge insgesamt über Arbeitszonenreserven im Umfang von rund 170 Hektar.

Demgegenüber stehe eine Fläche von rund 100 Hektar in der Gewerbezone, die seit Mitte der 1980er-Jahre sukzessive zu Wohn- und Wohngeschäftszonen umgenutzt wurde und damit nicht mehr für die Wirtschaftsentwicklung greifbar sei. «Die Bemühungen der kantonalen Raumplanungspolitik, der Areal- und Immobilienstrategie und der Standortförderung sind darauf ausgerichtet, grössere zusammenhängende Flächen für wirtschaftliche Nutzungen bereitzustellen und entsprechend planerisch zu schützen», schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung zur Antwort.

Schmerzhafter Entscheid für den Werkplatz Baselland

Der Entscheid von Bachem, das neue Werk in Eiken und nicht am Rhein in Pratteln zu bauen, wird von Interpellant Scherrer sehr bedauert, zumal das kommunizierte Investitionsvolumen rund 750 Millionen Franken beträgt und nach Fertigstellung bis zu 3000 Personen beschäftigen soll.

Die Regierung findet aber, der Kanton habe sich da nichts zu Schulden kommen lassen: Die Aussagen der Unternehmensvertreter nach der Entscheidung liessen den Schluss zu, dass es mit Ausnahme des sehr grossen Flächenbedarfs keine Faktoren gab, die seitens des Kantons nicht erfüllt werden konnten, heisst es in der Antwort auf Scherrers Vorstoss weiter.

Vielmehr scheine es, «dass in der gesamthaften Betrachtung die Summe der Faktoren am Standort Eiken den Bedürfnissen der Bachem besser entsprach als am Standort ARA-Rhein.» Zusätzlich zu den von Bachem formulierten Profilmerkmalen dürfte die räumliche Nähe zu den produzierenden Firmen sowie die um 50 Prozent über den ursprünglich kommunizierten Platzbedarf hinausgehenden Flächenreserven den Ausschlag gegeben haben.