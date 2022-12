Nach Zwischenfällen Branchenverband trifft sich bei CABB in Pratteln – und diskutiert Sicherheitsstandards Immer wieder hat CABB in Pratteln mit Pannen und Unfällen auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin hat das Unternehmen in die Sicherheit investiert, die Teil der Diskussion beim Arbeitstreffen des deutschen Chemie-Verbands war.

Am Produktionsstandort Pratteln der CABB Group gab es in den letzten Jahren verschiedenste Zwischenfälle. Einer davon endete mit dem Tod eines Mitarbeiters. zvg

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt rund 1900 Chemiefirmen in Deutschland – und ist damit der wichtigste Verband der Branche im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben sich verschiedene Fachvereinigungen des VCI bei CABB (Clariant Acetyl Building Blocks) in Pratteln – einem der weltweit grössten Feinchemieunternehmen – getroffen.

CABB liefert chemische Bestandteile für zahlreiche Alltagsartikel wie Autopneus, Shampoos oder Medikamente. Pratteln ist das wichtigste Werk der Firma mit Sitz in Sulzbach bei Frankfurt. In Schweizerhalle sind rund 380 Personen beschäftigt. Neben dem Standort Pratteln betreibt CABB fünf weitere Produktionsstätten in Deutschland, Finnland, China und in den USA.

Zu den Zielen der Arbeitskreis-Treffen in Pratteln zählten der Wissensaustausch sowie die Weiterentwicklung von Sicherheits- und Branchenstandards. Denn der VCI, zu dem auch CABB gehört, setze sich auch aktiv für die Weiterentwicklung von Sicherheitsstandards auf den Ebenen Arbeitssicherheit und Produktionssicherheit ein, wie es in der Mitteilung heisst. Der VCI vertritt die Interessen der Unternehmen gegenüber der Politik, der Wissenschaft und den Medien.

Immer wieder Zwischenfälle

CABB-Standortleiter Urs Zimmerli sagt: «Wir freuen uns, dass der Verband die Kompetenz unserer Spezialisten und die in unseren Produktionsanlagen umgesetzten Standards als beispielhaft erachtet.»

Urs Zimmerli ist seit Februar 2020 Standortleiter von CABB Pratteln. zvg

Nichtsdestotrotz hat CABB in den letzten Jahren wiederholt mit Pannen am Standort Pratteln auf sich aufmerksam gemacht. Seit 2010 wurden ein halbes Dutzend Zwischenfälle publik. Bei einem Vorfall 2014 atmete ein Arbeiter giftige Aerosole ein – und starb im Spital an den Folgen. Der Fall landete vor dem Baselbieter Kantonsgericht und endete mit der Verurteilung eines verantwortlichen Abteilungsleiters.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 gab es mehrere Zwischenfälle im Chemiewerk. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Elektrolyseanlage der Firma erneuert. Im März 2021 trat – kurz nachdem bekannt wurde, dass Grossinvestitionen von über 100 Millionen Franken in die Infrastruktur des Standorts getätigt werden – bei einem Störfall rauchende Schwefelsäure aus. Der letzte Vorfall datiert auf den Juli 2022.

Laufende Sicherheitsprogramme

Die Diskussionen über Sicherheitsstandards beim Treffen des VCI in Pratteln stehen gemäss Standortleiter Zimmerli nicht im Zusammenhang mit den Pannen der letzten Jahre: «Gerade bei einer produzierenden Chemiefirma haben Sicherheitsaspekte immer höchste Priorität. Entsprechend wichtig ist es, auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben und voneinander zu lernen.»

Der branchenweite Austausch über die Sicherheit zeige, dass diese in der gesamten Industrie ein zentrales Thema sei, so Zimmerli weiter. Bei CABB selbst laufe im Moment zudem ein Sicherheitsprogramm auf Ebene der Arbeitsabläufe, sagt der Standortleiter. «Neben den Investitionen in die Infrastruktur sind auch Initiativen auf Prozessebene für die Sicherheit innerhalb Produktion wichtig», sagt Zimmerli.