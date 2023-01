Nachruf Christina Borer-Hueber (1942–2022): Unermüdlich befasste sie sich mit der Geschichte des Laufentals Sie war eine Befürworterin des Kantonswechsels des Laufentals und die Initiantin des Laufentaler Jahrbuchs. Vor Weihnachten ist Christina Borer-Hueber im Alter von 80 Jahren verstorben.

Christina Borer-Hueber (1942–2022). zvg

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass mit dem Tod von Christina Borer-Hueber ein enormes Wissen über das Laufental verloren gegangen ist. Kaum jemand kannte die Geschichte des jüngsten Baselbieter Bezirks besser als die Röschenzerin. Als tatkräftige Befürworterin des Kantonswechsels und als Initiantin des langlebigen Laufentaler Jahrbuchs hinterlässt sie bleibende Spuren.

Im Oktober 1942 in Zwingen geboren, interessierte sich Borer-Hueber bereits in jungen Jahren für die Region, in der sie aufwuchs. Die ungewöhnliche Geschichte des Laufentals, das während Jahrhunderten zum Bistum Basel gehört hatte und am Wiener Kongress dem Kanton Bern zugeschlagen wurde, imponierte ihr. Auf Schulen in Zwingen, Grellingen und der Handelsschule in Basel folgten verschiedene Anstellungen: So war sie unter anderem als persönliche Sekretärin des ehemaligen Nationalrats Paul Wyss, des Direktors der Basler Handelskammer, tätig.

Das Laufentaler Jahrbuch wird vermisst

Politisch geprägt wurde Christina Borer-Hueber durch die sogenannte Laufental-Frage. Wie viele engagierte auch sie sich für einen Wechsel des Laufentals zum Kanton Baselland. Als Sekretärin des Komitees «Ja zur besten Lösung» kämpfte die mittlerweile zweifache Mutter an vorderster Front für einen Anschluss des Tals ans Baselbiet. Mit dem Kantonswechsel im Jahr 1994 konnte Borer-Hueber die Lorbeeren für ihre Arbeit ernten.

Schon damals engagierte sie sich beim Laufentaler Jahrbuch, dessen Initiantin sie war. Noch während der hitzigen Abstimmungsphase sollte das einmal jährlich erscheinende Heft als politisch unabhängiges Medium die Laufentalerinnen und Laufentaler einen. Bis zum Jahr 2015 erschienen insgesamt 30 Ausgaben, die sich jeweils thematisch unterschieden und jede der 13 Gemeinden des Tals in den Blick nahmen. «Ich höre immer wieder von Menschen, die das Jahrbuch vermissen», sagt Gerhard Vitt, einer der anderen drei Herausgeber des Jahrbuchs. Er beschreibt Borer-Hueber als «umgänglich, hilfsbereit und vielseitig interessiert».

Am 19. Dezember ist Christina Borer-Hueber im Alter von 80 Jahren verstorben. Neben vielen Laufentaler Jahrbüchern, die in zahlreichen Schränken stehen, bleiben von ihr auch viele andere schriftliche Hinterlassenschaften. Dazu gehört etwa ein Kapitel in der Heimatkunde von Röschenz, wo sie seit 1981 mit ihrer Familie lebte, sowie etliche Texte in den Baselbieter Heimatblättern.