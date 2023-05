Nachruf Hans-Rudolf Feigenwinter: Eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten Der aus Reinach stammende Anwalt und langjährige CVP-Nationalrat ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Hans-Rudolf Feigenwinter wird als verlässliche und geradlinige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Freund und Feind wussten stets, woran sie waren.

Die Bundesratskandidaten der CVP stossen im Vorfeld der Wahl auf ein Glas Weisswein an (v. l.) Ernst Dobler, Hans-Rudolf Feigenwinter, Arnold Koller, Flavio Cotti und Judith Stamm. Keystone (22. 11. 1986)

Klar, präzis und für die Zuhörenden verständlich waren die Botschaften, welche der Verstorbene adressiert hat. Selten hinterliess er offene Fragen. Derart pointiert und dezidiert formuliert waren seine Sätze. Freund und «Feind» wussten stets, woran sie waren.

Gestartet ist er nach seinem juristischen Studium und Doktorat als Gerichtsschreiber und nach ein paar Jahren mit seiner ersten Leidenschaft als Mitinhaber einer Anwaltskanzlei. Die Jurisprudenz verfolgte ihn sein Leben lang. Bald folgte er seiner zweiten Leidenschaft, nämlich der Spezialisierung als Wirtschaftsanwalt mit Mandaten in der Privatwirtschaft, worunter dasjenige als Vizepräsident der Swissterminal AG während Jahrzehnten besonders hervorsticht.

Engagement auch für die Medien

Er setzte sich ein für die «Nordschweiz», der CVP-nahen Zeitung, die später dank seiner Mithilfe in die «Basellandschaftliche Zeitung» integriert wurde. Es zog ihn in die Politik, seine dritte Leidenschaft. Als überzeugtes CVP-Mitglied und als Bezirksgerichtsschreiber wurde er 1967 in den Baselbieter Landrat gewählt, wo er bis 1978 eine prägende Persönlichkeit war.

Hans-Rudolf Feigenwinter kannte das Kloster Mariastein fast ebenso gut wie die dortigen Ordensbrüder. Bild: zvg

Dank seiner klaren Positionierungen wurde er 1975 in den Nationalrat gewählt. 16 Jahre prägte er das Bundesparlament mit, als Mitglied der Militär- und der Finanzkommission, wobei das Präsidium der Finanzdelegation zu den Höhepunkten gehörte. Stets stand er zu seinem tiefen christlichen Glauben. Maria­stein kannte er ebenso gut wie die dortigen Ordensbrüder. Seiner christlichen Gesinnung folgend übernahm er gerne das Präsidium der VCU Schweiz, einer Vereinigung christlich gesinnter Geschäftsleute und Unternehmer, unabhängig von deren konfessioneller Herkunft.

Eine verlässliche Persönlichkeit, vor allem auch für die Familie

Die vierte Leidenschaft, jedoch die wichtigste, war seine Familie. Marie-Madeleine war seine grosse Liebe, seine Stütze in allen Phasen seines Lebens und seine engste Mitarbeiterin. Stolz war er auf seine drei Töchter, die ihm acht Enkelkinder bescherten und ihm grosse Freuden bereiteten. Während der vielen Monate seiner Krankheit durfte er auf die Hilfe seiner ganzen Familie zählen, welche ihm damit ihre Dankbarkeit für seine Grosszügigkeit zeigte.

Hansruedi Feigenwinter war für seine Familie, Freunde, seine Geschäftspartner, aber auch für seine Gegner eine verlässliche Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Am 19. April 2023 verstarb er im 87. Altersjahr. Er hinterlässt eine grosse Lücke, die sich nicht von selbst füllt.

*Urs Baumann e. Landrat und e. Gemeinderat, Reinach