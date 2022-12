Nachruf Jacques Gunzenhauser ist mit 76 Jahren verstorben Der ehemalige Patron der JRG Gunzenhauser AG in Sissach ist am 18. November 2022 verstorben. Hohe Qualität und das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden waren «Schaggi» stets sehr wichtig.

Jacques Gunzenhauser. zvg

Mit Jacques «Schaggi» Gunzenhauser hat uns eine eindrückliche Persönlichkeit im Alter von 76 Jahren viel zu früh verlassen. Schaggi wuchs in Sissach auf, besuchte Schulen in Sissach, Basel und Zürich und schloss als Betriebsökonom ab.

Als Mitinhaber der JRG Gunzenhauser AG setzte er sich seit 1971 in verschiedenen Funktionen im kaufmännischen Bereich und im Verkauf, zuletzt während vieler Jahre als kaufmännischer Bereichsleiter, mit vollem Engagement für die Firma ein.

Insbesondere waren ihm als «Patron» die Kompetenz und die fürsorgliche Betreuung der Mitarbeitenden, eine hohe Qualität der Produkte sowie die Akquisition von Kunden ein grosses Anliegen. Vor allem ihm ist der Erfolg des JRG Sanipex Systems auf dem deutschen Markt durch den Ausbau von Niederlassungen in Deutschland zu verdanken.

War in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen aktiv

Ab 2001 bis zum Verkauf der Firma an die Georg Fischer AG 2008 befasste er sich in einer schwierigen Phase als Verwaltungsratspräsident mit der strategischen Ausrichtung der Firma. Schaggi litt ausserordentlich unter dem Verkauf der Firma, die gegen seinen Willen erfolgte.

Gemeinsinn war ihm wichtig. Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. So wirkte er unter anderem als Präsident der Eingliederungsstätte Baselland ESB, des Ausländerdienstes Baselland, der Gemeindekommission Sissach und der örtlichen FDP sowie des Kiwanis Club Liestal.

Schaggi zeichnete sich durch Grosszügigkeit und Toleranz, durch Charme und Fröhlichkeit aus. Als Familienmensch widmete er sich liebevoll seiner Frau, seinen drei Kindern und seinem Grosskind. Er genoss es, manchmal auch ziellos im Familienkreis in die Ferien zu verreisen und Ferien am Lago Maggiore und vor allem am Mittelmeer zu verbringen.

Er suchte die Erholung in den Bergen

Von seinem vielfältigen Engagement erholte er sich auf dem Tenniscourt, bei Wanderungen in den Bergen und später auf Golfplätzen. Ich erinnere mich mit Freude an gemeinsame Wanderungen im Baselbiet und im Bündner Oberland, so an einen nicht enden wollenden Abstieg vom Crap Sogn Gion nach Ilanz oder an eine fantastische Überquerung der Greina-Ebene, von Vrin im Lugnez bis nach Olivone.

Schaggi litt in seiner Jugend unter Kinderlähmung. Eine Folgekrankheit hat ihn eingeholt, mit der er aber tapfer umging. Eine überraschend auftretende Lungenentzündung hat seinem reichhaltigen Leben ein jähes Ende bereitet. Er wird seiner Familie, seinem Freundeskreis und einer weiteren Öffentlichkeit in dankbarer Erinnerung bleiben.