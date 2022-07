Zum Tod von Urs Wüthrich Der Rebell in der Regierung Der ehemalige SP-Magistrat aus Sissach ist mit 68 Jahren unerwartet gestorben. Urs Wüthrich war von 2003 bis 2015 Bildungsdirektor des Kantons Baselland. Der aus einer Täuferfamilie stammende «Bueb us Trueb» sah sich gerne als aufmüpfigen Rebellen und war eine der interessantesten Baselbieter Politikpersönlichkeiten.

Ein leidenschaftlicher und eitler Polit-Mensch: Urs Wüthrich. Bild: Roland Schmid (Sissach, 11. Mai 2017)

Es ist eine hübsche und zugleich missverständliche Episode aus der Baselbieter Politik: In Urs Wüthrichs Regierungsbüro an der Liestaler Rheinstrasse hing jahrelang ein Porträt von Che Guevara mit der Aufschrift: «Un révolutionnaire ne démissionne jamais.» Kritiker sahen im Poster eine Verherrlichung linksextremer Militanz. Dabei ironisierte Alt-Hippie Wüthrich, der in den 1970er-Jahren in der revolutionären Hirschen-Jugend in Langnau politisiert worden war, bloss die eigene Vergangenheit. Ein Regierungsrat als Revolutionär? Das kann gar nicht ernst gemeint sein. Im Zitat Ches steckt für das Wirken des gebürtigen Emmentalers gleichwohl eine Prise Wahrheit: Man könnte es mit Beharrlichkeit, mit «nicht locker lassen» übersetzen.

Der ehemalige SP-Regierungsrat aus Sissach, der am Montagmorgen mit 68 Jahren unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, zählte zur selten gewordenen Gattung Politiker, die ihre ganze Persönlichkeit ins Amt legen. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, der schlagfertig und leidenschaftlich für seine Ziele kämpfte. Aber auch mal beleidigt reagierte, wenn ihm die Gefolgschaft verweigert wurde.

Der ehemalige SP-Kantonalpräsident und Landrat Adil Koller berichtet, dass sich Wüthrich 2012 selber zu einem Treffen der Juso eingeladen hatte, um ihre Aussagen zur Baselbieter Finanzpolitik zu widerlegen. Darin zeigen sich Debattierfreudigkeit und Streitlust, aber eben auch Besserwisserei: Aus Sicht des Regierungsrats, der als Jugendlicher selber die Marxisten studiert hatte, konnten die Juso nur falsch liegen. Die Rücktrittsforderung seiner Jungpartei an die Adresse der Gesamtregierung soll Wüthrich dem Vernehmen nach lachend kommentiert haben: Gut, dann seien die anderen vier auch nicht mehr im Amt.

Der Sozialdemokrat, der viele Jahre für die Gewerkschaft VPOD tätig gewesen war, hatte es nicht einfach in der fünfköpfigen Baselbieter Exekutive: Acht Jahre lang, bis zur Wahl Isaac Rebers 2011, war er der einzige Vertreter des rot-grünen Lagers. Dazu sagte er in einem Porträt der bz kurz vor seinem Abtritt: «Ich war zwar oft alleine, aber nie einsam.»

Der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektor von 2003 bis 2015 war ein glühender Verfechter einer engen Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen: In seine Amtszeit fielen die – teilweise vor seiner Amtszeit aufgegleiste – Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz (2006) und die gemeinsame Universitätsträgerschaft mit Basel-Stadt (2007). Auch machte er sich gemeinsam mit seinem ebenfalls in Sissach wohnhaften Regierungskollegen Reber für die Kantonsfusion stark; die beiden blieben in der Exekutive und in der Volksabstimmung im Herbst 2014 in der Minderheit.

Wüthrich zeichnete sich auch verantwortlich für die Bildungsreform Harmos, wobei einzelne Aspekte auf harsche Kritik stiessen. Das Volksschulwesen war in den letzten Jahren der Ära Wüthrich hoffnungslos verpolitisiert. Parteikollegen sehen den eitlen Magistraten rückblickend missverstanden und aus politischem Kalkül attackiert. Bürgerliche Regierungskollegen aus anderen, ebenfalls ländlichen Kantonen hätten es mit der Umsetzung der Reformvorhaben ungleich leichter gehabt.

«Les vrais chefs doivent savoir dés­obeir.» Mit diesem Sprichwort verabschiedete sich Wüthrich Ende Juni 2015 aus dem Regierungsrat. Der aus einer Täuferfamilie stammende «Bueb us Trueb» sah sich gerne als aufmüpfigen Rebellen, der er als Mitglied der Kantonsregierung nur in sehr beschränktem Ausmass sein konnte. Wüthrich, der in den letzten Amtsjahren auch mal behäbig wirkte, war sich der Rollenkonflikte bewusst. Solche Brüche prägten sein Wirken mit. Just deswegen bleibt er aber als eine der interessantesten Persönlichkeiten der Baselbieter Politik der vergangenen 25 Jahre in Erinnerung.