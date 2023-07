Nachruf Vom Baggerfahren in die Anwaltskanzlei: Dieter Gysin hatte ein aussergewöhnliches Leben Im Mai ist Dieter Gysin aus Liestal in seinem 62. Lebensjahr verstorben. Der Anwalt war ein engagierter Kämpfer für das Recht sowie ein vielseitig interessierter und talentierter Mensch.

Einer hat uns verlassen, der vom Lampenberg loszog, das grosse Leben zu suchen. Am 14. Mai 2023 ist Dieter Gysin gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter.



Das grosse Leben fand er oft in der Musik und in der Kunst. Nebst vielen anderen Musikern war er Bob Dylan von jungen Jahren an stark verbunden, sein Interesse ging aber weit in die World Music und in den Jazz hinein. In den 90er-Jahren organisierte er mit ein paar Freunden zusammen in Liestal Konzerte.

Mit Traxfahren Studium finanziert

Schon in seiner Jugend waren starke Kräfte am Wirken. Als junger Teenager lernte Dieter Gysin in der väterlichen Bauunternehmung bereits mit dem grossen Bagger fahren. Für die Grün 80 habe er einen Sommer lang viele Kubikmeter Erdreich verschoben, so berichtete er rückblickend oft. Das Traxfahren half ihm, sein Jura-Studium zu finanzieren und schon früh ein selbstständiges Leben aufzubauen. Grosse Kräfte wirkten auch, als er in Zwilchhosen im Sägemehl stand.

Don’t think twice, it’s all right. Dieter Gysin interessierte sich für fremde Kulturen, deren Musik und deren kulinarische Raffinessen. Jahrelang engagierte er sich bei den damaligen Mitenand- und Integra-Festen in Liestal. Dabei lernte er viele Menschen kennen und entwickelte einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn. Er sah, wo er ab 1991 sein berufliches Wirken als junger Anwalt finden konnte. Der Kampf für die Wahrung der Menschenrechte, die Hilfestellung auch für solche, welche am Rand der Gesellschaft standen und andernorts keine Hilfe mehr erhielten, das war seine Berufung, da gab es keine Zweideutigkeiten. Im Berufsleben musste er manchmal in Abgründe schauen, etwa bei der Vertretung von zwangspsychiatrisierten Personen oder in Strafverfahren. 1993 gründeten wir am Zeughausplatz in Liestal unsere Kanzlei, und wir blieben da rund 30 Jahre lang zusammen berufstätig.

Letzter Bezirksgerichtspräsident von Waldenburg

All along the watchtower. Im Jahr 2005 wurde Dieter Gysin in einer Volkswahl zum Bezirksgerichtspräsidenten von Waldenburg gewählt. Er war und blieb einer der ganz wenigen nicht einer politischen Partei angehörigen Gerichtspräsidenten. Er sollte schliesslich zum letzten Bezirksgerichtspräsidenten von Waldenburg werden, das Waldenburger Gericht wurde im April 2014 Teil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost in Sissach. Hier war Dieter Gysin bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden während zweier Amtsperioden als Präsident der 4. Kammer in zivilrechtlichen Angelegenheiten tätig.

Knockin’ on heaven’s door. Dieter Gysin war nicht nur als junger Schwinger und als Anwalt ein beherzter Kämpfer. Er musste sich in seinem Leben wiederholt herausfordernden Krankheiten stellen. Zuletzt blieb sein Kampf gegen eine sich zusehends verschlimmernde Parkinsonerkrankung ausweglos.

In vielen Bereichen zu Hause

One more Cup of Coffee. In unserer Kanzlei war das morgendliche gemeinsame Kaffeetrinken, der freie Gedankenaustausch eine schöne Tradition. Daran halten wir fest und trinken jetzt manchmal einen Kaffee auf ihn und denken an alte Zeiten.

Fäderliecht, uf und dervo, mit em Ballon. Dieter Gysin wird uns als aussergewöhnlicher Mensch, als guter Freund und Geschäftspartner, als liebevoller und stolzer Vater und Ehemann in Erinnerung bleiben. Er war ein engagierter Kämpfer für das Recht, begnadeter Koch und Gastgeber, Reisender zu den Winzern der Barolo-Weine im Piemont, zum Trockenfleisch und zum Skifahren in die Walliser Bergluft, zu den Meeresküsten, Megalithen und Whisky-Destillerien der schottischen Hebriden, zu den gestreiften Pullovern und der ewigen Wiederkehr von Ebbe und Flut in der Bretagne.