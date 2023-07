Nachruf Zum Tod von Dugginger alt Gemeindepräsident Reinhard «Reini» Vögtlin Der frühere Dugginger Gemeindepräsident ist 93-jährig verstorben. Bevor Vögtlin im Jahr 2002 zurücktrat, hatte er die Gemeindeverwaltung personell und organisatorisch verändert.

Reinhard Vögtlin bei einem Treffen mit der bz im Mai 2019. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Reinhard «Reini» Vögtlin wurde 1929 in Grellingen geboren. Mit vier Jahren zog er mit seinen Eltern nach Duggingen. Aufgrund seiner Ausbildung zum Ingenieur verliess er die Laufentaler Gemeinde. Bereits mit 30 Jahren kehrte er jedoch in sein geliebtes Duggingen zurück. Von da an brachte er sich politisch ein und nahm an praktisch jeder Gemeindeversammlung teil.

Dank seines politischen Engagements und seines Fachwissens im Ingenieurwesen war es nicht verwunderlich, dass Reinhard Vögtlin 1961 in die neugründete Baukommission gewählt wurde. 1965 trat er aus dieser zurück, um sich erfolgreich zum Gemeindepräsidenten wählen zu lassen. Seine Ideen waren wegweisend und haben Duggingen in der Entwicklung vorangebracht. Zu den realisierten Projekten während seiner ersten Amtszeit als Gemeindepräsident gehörten der Kauf der Parzelle Gillmatten zum Bau der Mehrzweckhalle, die Einführung des Frauenstimmrechts auf kommunaler Ebene und die Gründung der Abwasserregion Zweckverband Grellingen-Duggingen. 1972 trat er zurück.

Auch nach seiner Zeit als Gemeindepräsident blieb Vögtlin politisch aktiv und besuchte mit viel Engagement beinahe jede Gemeindeversammlung. Als Not am Mann war, liess er sich 1997 erneut aufstellen und wurde erneut als Gemeindepräsident gewählt. Während seiner zweiten Amtszeit wurden unter anderem das Schulhaus Ameise fertiggestellt, sowie die Gebiete Bünematt, Hasengärten und Unterholle erschlossen. Die Gemeindeverwaltung war damals personell unterbesetzt, weshalb Vögtlin zudem zu 50 bis 60 Stellenprozent als Wasserchef und Bauverwalter für die Verwaltung arbeitete. Bevor Reinhard Vögtlin im Jahr 2002 als Gemeindepräsident zurücktrat, hatte er die Gemeindeverwaltung personell und organisatorisch verändert.

Eines seiner nachhaltigsten Werke war das Dugginger Heimatbuch von 2014. Er hat dieses initiiert und war bei Inhalt, Koordination und Gestaltung federführend. Ins Heimatbuch hat er mit Herzblut sein enormes Wissen über die Geschichte und die Zusammenhänge, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung Duggingens einfliessen lassen.

Nach einem langen, erfüllten Leben durfte Vögtlin kürzlich 93-jährig friedlich einschlafen. Sein Engagement verdient unseren besonderen Dank und unsere Anerkennung.