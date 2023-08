Nachruf Zum Tod von Hans Rudolf Gysin (82): Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Baselbiets Der ehemalige Baselbieter FDP-Nationalrat und Direktor der Wirtschaftskammer Baselland ist gestorben. Der Prattler wurde immer wieder als «sechster Regierungsrat» bezeichnet.

Hans Rudolf Gysin bei einer Medienkonferenz im Jahr 2015 in Liestal. Roland Schmid

Mit Hans Rudolf Gysin verliert das Baselbiet eine der einflussreichsten Persönlichkeiten. Während 24 Jahren sass Gysin für die FDP im Nationalrat und gehörte damit zu den dienstältesten Parlamentarier. Als Direktor der Wirtschaftskammer Baselland galt er aufgrund seiner Macht als «sechster Regierungsrat».

Gysin ist am Samstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Gemäss «Onlinereports» erlag er einer kurzen, intensiven Krankheit. In den vergangenen Jahren hatte er sich immer stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach einem vollgepackten Leben genoss er die Vorzüge der Pension.

Die Politik, die lange seinen Alltag bestimmt hatte, verfolgte er jedoch weiterhin. So war er hin und wieder auf der Tribüne des Landrats anzutreffen. Im Baselbieter Parlament hatte 1979 seine politische Laufbahn begonnen. Gleichzeitig politisierte er auch im Prattler Einwohnerrat. 1987 zog er in den Nationalrat ein, dem er bis 2011 angehörte. Im Bundeshaus war ihm vor allem die Stärkung des Gewerbes ein grosses Anliegen.

Zweifellos hing dieser Einsatz auch mit seiner Funktion als Direktor der Wirtschaftskammer Baselland zusammen. Im Jahr 1968 hatte Hans Rudolf Gysin die Leitung des seinerzeitigen Kantonalen Gewerbeverbands übernommen. Mit der daraus entstandenen Wirtschaftskammer gelang es ihm immer wieder, zahlreiche Menschen zu mobilisieren und die Politik unter Druck zu setzen. Er war hervorragend vernetzt und hatte bei Entscheiden oft die Finger im Spiel.

2012 übergab er den Stab bei der Wirtschaftskammer an seinen Nachfolger Christoph Buser. Durch den Umzug nach Pratteln ist die Organisation heute in jener Gemeinde zuhause, in der auch ihr langjähriger Direktor lebte.