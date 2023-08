Nationale Wahlen Kaufkraft, Gleichstellung und Klima: Mit diesen Themen will die Baselbieter SP ihre zwei Nationalratssitze halten Die beiden Nationalratsmitglieder Samira Marti und Eric Nussbaumer möchten auch in der nächsten Legislatur nach Bern fahren. Damit dies gelingt, setzt die SP auf eine starke Liste, auf drei Hauptthemen und auf eine Listenverbindung mit den Grünen.

Die Kandidierenden der SP Baselland für den Nationalrat stellten sich am Dienstag im Kulturhotel Guggenheim in Liestal vor. Von links: Tania Cucè, Thomas Noack, Samira Marti (bisher), Eric Nussbaumer (bisher), Miriam Locher, Florian Schreier, Sandra Strüby. Bild: Kenneth Nars

Die Mission ist für die Baselbieter SP klar: Bei den Nationalratswahlen am 22. Oktober wollen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Sitze ihrer beiden amtierenden Parlamentarier Samira Marti und Eric Nussbaumer verteidigen. Mit einer Siebenerliste, auf der die geballte Prominenz der Kantonalpartei versammelt ist, machen sie sich auf, um auch künftig zu zweit in Bundesbern zu politisieren.

Im Kulturhotel Guggenheim in Liestal lancierte die SP Baselland am Dienstagvormittag mit einer Pressekonferenz ihren Wahlkampf. Hinter den sieben Kandidierenden hingen die Plakate mit ihren Köpfen und individualisierten Slogans. Mit diesen möchten sie in den kommenden Wochen möglichst viele Personen überzeugen, die SP zu wählen. Die Partei wird die drei Themen Kaufkraft, Gleichstellung und Klima in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stellen.

Sitzverteidigung werde kein Spaziergang

Die beiden Nationalräte Marti und Nussbaumer stellen sich zur Wiederwahl. Ausserdem kandidieren Kantonalpräsidentin und Landrätin Miriam Locher, Landrätin Sandra Strüby, die frühere Landrätin Tania Cucè sowie die ehemalige Regierungskandidat Thomas Noack und Florian Schreier, Geschäftsführer des VCS beider Basel.

Dass es nicht einfach wird, die beiden Sitze zu halten, ist den Sozialdemokraten bewusst. «Es wird kein Spaziergang», sagte Kantonalpräsidentin Miriam Locher im Anschluss an die Medienorientierung. Und Nationalrat Eric Nussbaumer ergänzte: «Wir müssen gut sein, und die Grünen müssen ebenfalls gut sein.» Auch im Baselbiet setzt die SP auf eine Listenverbindung mit den Grünen. Verlieren die Grünen bei den Wahlen im Herbst markant und gelingt es der SP gleichzeitig nicht, zuzulegen, ist der zweite SP-Sitz in Gefahr.

Update folgt.