Nationale Wahlen «Präsent und sichtbar» in den Wahlkampf: Baselbieter FDP-Präsident wirbt für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Das Baselbiet sei weiter als andere Kantone, der Frust im Alltag aber noch immer gross, meint Nationalratskandidat Ferdinand Pulver, der selber davon betroffen ist.

Ferdinand Pulver, Parteipräsident der Baselbieter FDP, will in den Nationalrat. Archivbild: Juri Junkov

Ferdinand Pulver lächelt in die Kamera, wirkt dynamisch, als fahre er gerade los. Während bei den meisten Kandidierenden bloss der Oberkörper mit dem Gesicht zu sehen ist, zeigen die Wahlplakate des Präsidenten der Baselbieter FDP nahezu den ganzen Körper. Das hat seinen Grund: Ferdinand Pulver sitzt seit einem Motorradunfall im Rollstuhl. Während andere ihre Handicaps verstecken oder zumindest nicht darüber reden, geht er offensiv damit um.

Als Nationalratskandidat hat Pulver die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu seinem Schwerpunktthema gemacht. Am Donnerstag lud er zur Führung durch das Wohn- und Bürozentrum (WBZ) für Körperbehinderte in Reinach. Pulver ist dort Vize-Stiftungsratspräsident. Nach der Führung beteiligte sich Pulver an einer Podiumsdiskussion. Dort diskutierten neben Pulver die Baselbieter Regierungspräsidentin Monica Gschwind (FDP), Autor und Publizist Fritz Vischer, der selber im Rollstuhl sitzt, und Philipp Schüepp, Politikverantwortlicher von Pro Infirmis. Geleitet wurde das Podium von Fabia Maieroni, Redaktionsleiterin des «Wochenblatts».

Baselbiet fortgeschrittener als andere Kantone

Ferdinand Pulver kritisierte, dass die Schweiz in der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung weit hinterherhinke. Die Enttäuschung und der Frust darüber würden immer grösser, mahnte Pulver. «Ich würde gerne mehr ÖV fahren. Aber es geht nicht immer. Wenn ich irgendwo hingehe, muss ich mir immer Gedanken machen, was passiert, wenn ich aufs WC muss.» Der Kanton Baselland sei weiter fortgeschritten als die meisten anderen Kantone, waren sich die Podiumsteilnehmenden einig.

Dass Massnahmen für eine verbesserte Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung etwas kosten, sei unbestritten, meinte auch Monica Gschwind. Dafür müsse man bereit sein. Für Ferdinand Pulver ist klar: «Wenn wir eine Gleichstellung für Menschen mit Behinderung wollen, wird es das nicht zum Nulltarif geben.» Auch die FDP setze sich für die Gleichstellung ein, betonten Pulver und Gschwind auf eine Aussage aus dem Publikum, dass die FDP bisher nicht bekannt dafür sei. Für Pulver ist das Thema eine Herzensangelegenheit. Er hat dem Thema im Wahlkampf und schon zuvor als Parteipräsident Aufmerksamkeit verliehen. Er versichert: «Ich bin präsent und sichtbar, ob man das will oder nicht.»

FDP setzt sieben Schwerpunkte

Die Baselbieter FDP hat allen sieben Kandidierenden für den Nationalrat ein Schwerpunktthema gegeben. Die Kandidierenden führen zu ihren Schwerpunktthemen Veranstaltungen durch, wie Ferdinand Pulver im WBZ. Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler lud zur Ultra Brag AG in den Auhafen Muttenz. Nationalrätin Daniela Schneeberger führte Interessierte durch die Marquis Kanalservice AG und wies auf die Herausforderungen von KMU und Familienunternehmen hin.

Thomas Eugster fragt am kommenden Montag bei einem Podium, ob uns der Strom ausgeht, Saskia Schenker, Direktorin des Arbeitgeberverbands Region Basel, diskutiert tags darauf bei der Aluminium Laufen AG über den Arbeitskräftemangel. Den Abschluss machen Brigitte Treyer zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Lucio Sansano zur Altersvorsorge.