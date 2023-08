Nationalfeiertag Der 1. August im Baselbiet: «Dass Einsatzkräfte mit Feuerwerk angegangen werden, ist eine neue Dimension» Gesprengte Briefkästen und Brunnen, brennende Hecke und Baumaschine und teils aggressive Leute im Baselbiet am Nationalfeiertag.

Einer der gesprengten Briefkästen. Bild: zvg/Polizei BL

Ein gerüttelt Mass an Einsätzen hatten die Baselbieter Polizei sowie private Sicherheitsorganisationen der Gemeinden und örtliche Feuerwehren in der Nacht auf den 1. August zu leisten. Über 50 Notrufe erreichten die Kantonspolizei, knapp 30 Meldungen waren es in der darauffolgenden Nacht.

Unüberlegt, unvorsichtig und verantwortungslos

Die Zahl der Anrufe vom 31. Juli auf den 1. August habe für einen Nationalfeiertag über dem Durchschnitt gelegen, auch seien ein Teil der Ereignisse heftiger gewesen als in vergangenen Jahren, sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei.

Die Ereignisdienste stellten eine «sehr grosse» Menge an Feuerwerkskörpern fest, die abgebrannt wurden. Sehr oft sei dies unüberlegt, unvorsichtig und verantwortungslos geschehen, teilt die Polizei mit. So seien gezielt Hausfassaden und Fahrzeuge beschossen worden, um bewusst Sachschaden anzurichten.

«Diesmal war es offensichtlich intensiver, aber in der Nacht auf den 2. August waren es schon nicht mehr so viele Anrufe», erklärt Gaugler. Die knapp 30 Meldungen seien durchschnittlich, aber die 50 zuvor «relativ hoch».

Polizeisprecher: Ungute und auch gefährliche Entwicklung

Drei gesprengte Briefkästen, ein gesprengter Brunnen, je eine Baumaschine und Hecke, die in Brand gerieten, sind die Bilanz. Zudem gab es 48 Meldungen wegen Lärmbelästigungen und Abrennen von Feuerwerk. Sie erfolgten primär aus Münchenstein, Reinach, Pratteln und Oberwil, aber auch aus weiteren Gemeinden aus dem ganzen Kantonsgebiet.

Auch wenn die Stimmung auf Strassen und Festplätzen insgesamt friedlich und ausgelassen war, wurden vereinzelt Einsatzkräfte provoziert und diesen aggressiv begegnet. «Dass Einsatzkräfte mit Feuerwerk angegangen werden, ist eine neue Dimension, die wir in der Vergangenheit so noch nicht erlebt haben», erklärt Adrian Gaugler. Dies sei eine ungute und auch gefährliche Entwicklung. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten durch deeskalierende und zurückhaltende Art Ausschreitungen verhindern.