Nationalratswahlen 11 Personen bewerben sich bei der Baselbieter SVP für die 7 Listenplätze Neben den Bisherigen Sandra Sollberger und Thomas de Courten hoffen neun Kandidierende am Donnerstag auf eine Nomination durch die Parteibasis.

Bei den Regierungswahlen von Mitte Februar musste Thomas de Courten seine Nationalratskollegin Sandra Sollberger noch trösten, nachdem diese überraschend nicht in die Exekutive gewählt worden war. Nun wollen es beide nochmals auf nationaler Ebene wissen. Juri Junkov

Der Parteitag der SVP Baselland am kommenden Donnerstagabend in Bubendorf wird zum Gerangel: Wie die Partei am Montag mitteilt, steigen nicht weniger als elf Personen ins Rennen um die sieben Plätze auf der offiziellen Liste für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023.

Die interne Personalkommission konnte ihre Vorprüfung abschliessen und kam zum Schluss, dass sämtliche Exponentinnen und Exponenten, die ihr Interesse an einer Kandidatur angemeldet hatten, die Kriterien erfüllen und sich somit der Endausmarchung vor der Basis stellen dürfen.

Auch Parteipräsident Straumann wirft Hut in den Ring

Wie bereits bekannt war, treten die beiden bisherigen SVP-Nationalräte Thomas de Courten (Rünenberg) und Sandra Sollberger (Liestal) zur Wiederwahl an. Dazu gesellen sich sich die Landrätinnen und Landräte Caroline Mall (Reinach), Markus Brunner (Muttenz), Dominique Erhart (Oberwil), Markus Graf (Maisprach) und Reto Tschudin (Lausen).

Ebenfalls auf eine Nomination hofft der Kantonalparteipräsident Dominik Straumann (Muttenz), der zuletzt Erstnachrückender war. Der Aescher Gemeinderat und InterGGA-VR-Präsident Andreas Spindler, die Präsidentin der Jungen SVP Baselland, Nicole Roth (Sissach), sowie die 28-jährige Unternehmerin Sarah Regez (Sissach) wollen es auch auf die Liste schaffen.