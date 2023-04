Nationalratswahlen Die SVP will die politische Grosswetterlage nutzen: Die Bisherigen gehen mit dem Präsidenten und einer jungen Frau in die Nationalratswahlen Eine ausgewogene Liste mit Kandidierenden aus dem unteren und oberen Baselbiet soll die beiden bisherigen Sitzen verteidigen. Die Volkspartei träumt aber auch von einem dritten Sitz. Nominiert wurde strikt demokratisch, ausgenommen die Bisherigen konnten das Prozedere überspringen.

Sie steigen für die SVP Baselland in die Nationalratswahlen (von links): Reto Tschudin, Andreas Spindler, Thomas de Courten, Sandra Sollberger (beide bisher), Sarah Regez, Dominik Straumann und Dominique Erhart. Bild: Fabian Schwarzenbach

Sandra Sollberger und Thomas de Courten dürfen zur Verteidigung ihrer Nationalratssitze für die SVP antreten. Einen dritten Sitz, von dem einige an der Nominationsversammlung der Volkspartei träumen, soll eine der weiteren Kandidierenden holen: Dominique Erhart, Andreas Spindler, Dominik Straumann, Sarah Regez und Reto Tschudin.

Kantonalpräsident Straumann hat damit erneut eine Chance in Bern zu politisieren, Er war an der letzten Wahl knapp am dritten Sitz vorbeigeschrammt. Bemerkenswert ist auch die Wahl der jungen Sarah Regez. Sie vertritt die Jugend in der konservativen Partei. Interessiert haben sich auch noch vier weitere Personen: Caroline Mall, Markus Brunner, Markus Graf und Nicole Roth. Damit ereilt Roth in etwa das gleiche Schicksal wie Ronja Jansen bei der SP. Die Vertretung der Jungpartei unterliegt in der Ausmarchung.

Wobei zu Beginn der Wahl Landrat Andi Trüssel forderte, die beiden bisherigen Sandra Sollberger und Thomas de Courten für ihre bisherigen Leistungen zu belohnen und vorneweg gleich durch zu winken. Die Versammlung folgte dem Vorschlag.

Kandidierende paritätisch aufs Baselbiet verteilt

Die restlichen «Fraue und Manne» wurden demokratisch ausgewählt, wobei die Personalkommission eine Einschränkung vorschlug. So seien drei Nationalrats-Aspiranten aus dem unteren Baselbiet und vier aus dem oberen Baselbiet auf die Liste zu setzen. Sehr knapp, mit 71 zu 68 Stimmen folgte die Basis der Idee. Damit gerieten die Oberbaselbieter ins Hintertreffen, denn die beiden bisherigen besetzten zwei von den geplanten vier Plätzen.

Anders als bei den kantonalen Wahlen vor rund zwei Monaten möchte die SVP im Herbst als klare Siegerin dastehen. «Intensiv analysiert, was gut gelaufen ist und wo wir uns verbessern müssen», haben Parteileitung und Ortssektionen in den vergangenen Wochen. Diese Lehren würden umgesetzt, schrieb Kantonalpräsident Dominik Straumann bereits in der Einladung zur Nominationsversammlung. Drei Punkte sieht er als verbesserungswürdig: «die Kandidatenselektion und -betreuung, die internen Regeln während des Wahlkampfes und das Controlling».

«politische Grosswetterlage» für SVP ideal

Für Vizepräsident Johannes Sutter ist die «politische Grosswetterlage» ideal: «Es ist unser Jahr, es sind unsere Themen!» Migration, Energielage, Sicherheit, Neutralität und weitere wurden am Abend immer wieder genannt. Alt-Nationalrat Caspar Baader erinnerte das Plenum daran, mit welchen Kriterien die Wahlchancen erhöht werden können: politische Erfahrung, Alter oder Geschlecht. Nur so können «e Huufe Stimmen» zusammenkommen.

Weiter unterstützt die Volkspartei den freisinnigen Sven Inäbnit beim Versuch Maja Graf (Grüne) den Ständeratssitz abzujagen. «Es sei langsam an der Zeit Graf dort wegzuräumen», forderte Markus Graf im Hinblick auf die bereits 25 Jahre, die Graf in Bern politisiert.