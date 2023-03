Nationalratswahlen Diese acht Baselbieter Sozialdemokraten kämpfen um einen Platz auf der Siebnerliste Nun steht fest, welche SPler im Herbst in den Nationalrat gewählt werden wollen. Darunter hat es einige Überraschungen. Am 25. März entscheidet die Parteibasis, wer über die Klinge springen muss.

Bildcollage: bz

Wie von Parteipräsidentin Miriam Locher in der bz angekündigt, kommt es bei der Baselbieter SP zu einer Kampfwahl: Acht Kandidierende bewerben sich für die sieben Plätze auf der Nationalratsliste. Dies teilt die Partei heute, Dienstag, mit.

Neben den beiden Bisherigen Eric Nussbaumer und Samira Marti (Bild obere Reihe, 2. und 3. v. l.) waren bisher erst die Kandidaturen der Landrätinnen Miriam Locher (oben links) und Ronja Jansen (oben rechts) bekannt. Zu Ihnen gesellen sich mit Tania Cucè (unten 2. v. l.) und Sandra Strüby (unten r.) zwei weitere SP-Landrätinnen.

Eher überraschend melden auch der Allschwiler Gemeinderat Christoph Morat (unten 3. v. l.) sowie der VCS beider Basel-Geschäftsführer Florian Schreier (unten l.) offiziell Interesse am Amt an.

Erst das Hearing, dann die Nomination

Bevor die Delegierten der SP Baselland am Samstag, den 25. März, über die Siebnerliste entscheiden, lädt die Partei noch zu einem Hearing vor den Medien ein. Es findet am Abend des 21. März im Alters- und Pflegeheim Hofmatt in Münchenstein statt.

Dass das Gerangel um die sieben Plätze bei den Genossen gross ist, erstaunt nicht. Eric Nussbaumer zieht in Betracht, in der kommenden Legislatur vorzeitig zurückzutreten, nachdem er Ende 2024 sein Jahr als Nationalratspräsident beendet haben wird. Kommt es so, darf der oder die Drittplatzierte der Wahlen vom 22. Oktober 2023 in die Grosse Kammer nachrücken.