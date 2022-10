Nationalstrasse Komitee und Nationalräte wenden sich an Bund: Verbindungsstrasse in den Jura soll endlich entlastet werden Auf der N18 zwischen Basel und Delémont stauen sich die Autos. Ein regionales Komitee und Bundesparlamentarier aus Baselland, Solothurn und Jura erhöhen nun den Druck.

Bei Angenstein ist die Verkehrsbelastung auf der N18 am grössten. Abhilfe schaffen soll der Muggenbergtunnel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Muggenbergtunnel, die Umfahrung Laufen-Zwingen und die Umfahrung Delémont: Mit diesen Massnahmen könnte die Überlastung der N18 behoben werden. Beim Bund, der seit 2020 verantwortlich ist, geniesst die Strasse keine Priorität. Die drei Projekte fehlen im ersten Entwurf des «Step», dem strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen für die Jahre 2023 bis 2026. Das Komitee N18 und mehrere Bundesparlamentarier aus der Region Basel intervenieren nun beim Bundesamt für Strassen (Astra).

Schon in der Vernehmlassung brachte sich das Komitee mit einer Stellungnahme ein. In einem vor wenigen Tagen ans Astra verschickten Brief redet das Komitee dem Astra erneut ins Gewissen. Unterschrieben wurde der Brief auch von sieben bürgerlichen Nationalrätinnen und Nationalräten aus dem Baselbiet und Solothurn. Beide jurassischen Mitglieder des Ständerats sowie Mitte-Nationalrat Jean-Paul Gschwind aus dem Jura setzten ihre Unterschrift ebenfalls unter das Schreiben.

Die formulierten Forderungen gehen weiter als bis anhin: Die Projekte entlang der N18 sollen in der nächsten Botschaft des Bundesrats ans Parlament im Jahr 2023 nicht bloss als zu prüfende Projekte aufgeführt, sondern explizit im «Step Nationalstrassen» aufgenommen werden. Martin Dätwyler sagt:

«Dadurch würde der Bund signalisieren, dass die Projekte wichtig sind, auch wenn sie noch nicht finanziert werden.»

Der FDP-Landrat und Direktor der Handelskammer beider Basel ist Vorsitzender des Komitee N18.

Bund erstellt für die N18 eine Korridorstudie

Die Unterzeichnenden fordern auch einen Start der Korridorstudie des Astra für die N18 in diesem Herbst. Bevor die Strasse an den Bund überging, begannen die Kantone Baselland und Jura bereits mit der Planung der drei Projekte entlang der N18.

Astra-Mediensprecher Thomas Rohrbach sagt:

«Die drei Vorhaben sind allerdings jeweils isoliert voneinander geplant worden und weisen zudem einen unterschiedlichen Planungsstand auf. Eine integrale Betrachtung des gesamten Korridors zwischen Delémont und Basel fehlt.»

Im Rahmen einer Korridorstudie soll nun geprüft werden, ob die gewählten Lösungsansätze zielführend sind, welche Auswirkungen sie haben und auch ob grundsätzliche Alternativen zu den Umfahrungsprojekten bestünden.

Beim Astra rechnet man damit, in der ersten Jahreshälfte mit den Arbeiten an der Korridorstudie zu beginnen und dass sie zwei Jahre dauern werden. Bis zum Abschluss der Untersuchungen findet das Astra eine Aufnahme der Projekte ins «Step Nationalstrassen» verfrüht.

Im «Step» der nächsten Generation könnten sie aber auftauchen. Durch die Korridorstudie sei «sichergestellt, dass die Ergebnisse in den Priorisierungsprozess von ‹Step 2026› einfliessen können», sagt Rohrbach vom Astra. Schaffe es nur ein Projekt, tatsächlich finanziert zu werden, hat Martin Dätwyler vom Komitee N18 eine Präferenz:

«Der Muggenbergtunnel ist am weitesten fortgeschritten. Er wäre am ehesten finanzierbar und im Angenstein ist das Verkehrsaufkommen am grössten.»