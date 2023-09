Natur Die Waldtage in Brislach zeigen den Wald im Wandel Klettern zwischen Baumkronen oder in Sandkästen seinen Wunschwald bauen – an den Waldtagen in Brislach gibt es Wissenswertes zu entdecken und Abenteuer zu erleben.

Das Amt für Wald beider Basel organisiert in Brislach die Waldtage. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Hallo», ruft es von hoch oben aus dem Wald. Schülerinnen und Schüler winken aus über 20 Metern Höhe. Auf einem Gerüst mit Treppen, das um den Stamm einer alten Eiche herum gebaut wurde, haben sie einen aussergewöhnlichen Blick auf das Geschehen im Wald. Viele Tiere werden sie nicht zu sehen bekommen. Denn in diesen Tagen dominieren im Brislacher Wald tagsüber die Menschen. Der Verband Forstpersonal beider Basel lädt zu den Waldtagen ein, die nur alle vier Jahre stattfinden. Für Donnerstag und Freitag haben sich rund 100 Schulklassen angemeldet. Am Wochenende ist die breite Öffentlichkeit eingeladen.

Auf einem 4,6 Kilometer langen Rundgang kann Wissenswertes entdeckt und Abenteuer erlebt werden. Gleich zu Beginn beeindrucken Holzskulpturen, die vor Ort von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern hergestellt werden. Was am Ende zum Wildschwein, zur Schnecke oder zur einladenden Sitzbank wird, entsteht allesamt aus einem Baumstamm. Die Prozedur hinterliess am Donnerstagmorgen bei einem Rundgang für die Medien auch bei alt Regierungsrat Thomas Weber als Ehrenpräsident der Waldtage Eindruck.

Um ihn herum weibeln Kinder, die voll motiviert den Wald und die insgesamt 37 liebevoll gestalteten Posten entdecken. Freude bereitet zum Beispiel der improvisierte Seilpark, der zu Spaziergängen zwischen Baumkronen einlädt. Anderswo wird gesägt, ein Spürhund sucht eine Spur und eine mobile Seilkrananlage holt gefällte Bäume möglichst schonend aus dem Wald. «Wir wollen an den Waldtagen die Vielfalt des Waldes, die Arbeit darin und die gestiegenen Ansprüche thematisieren», erklärt OK-Präsident Gerhard Walser.

Sägen und Waldbrände bekämpfen

Die Besucherinnen und Besucher sollen den Wald in seiner ganzen Bandbreite entdecken. Die Waldtage sind eine Mischung aus Lernen und Erleben. Das Amt für Wald beider Basel hat mehrere Sandkästen aufgestellt, in der die Besucherinnen und Besucher ihren Wunschwald gestalten können. Dafür können Symbole – natürlich aus Holz – in den Sand gesteckt werden. So wird augenscheinlich, wie viele Ansprüche an den Wald gestellt werden.

Mit Demonstrationen wird die vielseitige Arbeit im Wald aufgezeigt. Es geht unter anderem um Neophyten, Naturschutz, Fledermäuse und die Jungwaldpflege. Erlebnisse garantieren die Kugelbahn, die mobile Sägerei, die Waldbrandbekämpfung und ähnlich dem Seilpark die Seilbahn. Verschiedene Akteure im Bereich Wald aus der ganzen Region sind involviert.

Das Grossereignis als Chance

Das Motto der Waldtage 2023 lautet «Der Wald im Wandel». Entwicklungen seit dem Orkan Lothar 1999 werden genauso gezeigt wie die Folgen des Klimawandels. Auch die Art und Weise, wie wir Menschen den Wald beanspruchen, habe sich gewandelt, betonte Thomas Weber in seiner Ansprache. «Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Verantwortung für den Wald und wie wir ihn gestalten laufend zunehmen wird.»

Thomas Weber ist Ehrenpräsident der Waldtage. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Markus Schmidlin, Revierförster des Forstreviers Unteres Laufental, unterstrich die Bedeutung eines Grossereignisses wie Orkan Lothar als Chance für einen Wald. In Brislach entstand dadurch aus einem eintönigen Fichtenwald in gut 20 Jahren ein vielfältiger Waldbestand, der neben den Bedürfnissen der Forstwirtschaft auch den Bedürfnissen des Naturschutzes gerecht werden kann. Er wisse, so Schmidlin, dass noch immer viele Menschen in Brislach dem einstigen «Märchenwald» nachtrauern.

Der Brislacher Wald hat nach den gravierenden Schäden durch Lothar bewiesen, dass der Wald auch im Wandel sein darf und kann. Dafür habe es aber einen enormen Effort vonseiten Forstbetrieb und Waldbesitzer gebraucht, erinnerte der Revierförster. Die Bilder, die an den Waldtagen gezeigt werden, sind imposant und zeigen einen Wald, der sich in verhältnismässig kurzer Zeit erholen und quasi neu erfinden kann. Der Wald im Wandel eben.