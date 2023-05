Naturschutz Neuer Zustrom im alten Trafoturm Dittingen: Pro Artenvielfalt präsentiert Lösungsansatz zur Rettung der Natur im Siedlungsraum Die Sanierung alter Gebäude raubt den tierischen Nachbarn der Menschen das Dach über dem Kopf. Für sie baut die Basler Stiftung Pro Artenvielfalt Turmstationen zu Artenschutztürmen um.

Einfluglöcher, Nisthilfen und Brutkästen sollen diverse Insekten, Reptilien und vor allem Vögel nach Dittingen zurückbringen. Bild: bz

Frisch gestrichen erstrahlt das alte Transformatorentürmchen Dittingens in der Morgensonne. Hölzerne Nistkästen zieren die Fassade und das Unterdach, wo es bereits kreucht und fleucht.

Am Mittwoch weihte die Basler Stiftung Pro Artenvielfalt direkt am Rand der Dittinger Weide ihren fünften Artenschutzturm in der Schweiz ein, den zweiten im Baselbiet. Um Geschäftsführer Nils Friedrich, der das Projekt vorstellt, summen die Bienen. Mauersegler jagen über die Köpfe der Zuhörer hinweg.

Zwei Fliegen mit einer Klatsche

Fast jedes Dorf hat sie – alte Trafotürmchen, von denen einst die Stromleitungen in die Haushalte gezogen wurden. Mittlerweile geschieht alles unterirdisch, die Kabel sind längst weg, doch die Bauwerke blieben den Dorfbildern als Rudimente vergangener Zeiten erhalten. Oft gehören sie den Gemeinden und sind als «schützenswert» eingestuft. Die neue Nutzung haucht ihnen Leben ein.

Ebenso schützenswert und Teil des Dorfbildes seien die vielen Tierarten, die in Nischen und Lücken alter Häuser wohnten, sagt Friedrich: Hausrotschwänze, Bachstelzen, Fledermäuse, Zauneidechsen und Mauerbienen. 70 Prozent aller Gebäudebrüter machen die Zugvögel aus. In diesen Tagen und Wochen kehren die Mauersegler und Mehlschwalben ins Baselbiet zurück. Als Felsenbrüter sind sie hier vom Siedlungsraum abhängig.

Es wird für sie immer enger: Bodenversiegelung und Haussanierungen rauben ihnen Baumaterial und Brutmöglichkeiten, erklärt Friedrich. Mit zunehmend energieeffizient abgedichteten Mauerwerken und Dächern drohen die Arten aus der Region zu verschwinden. Mit Brutkästen und Nisthilfen an den Türmen stelle man ihnen «Rettungsinseln» zur Verfügung. «Wenn eine Mehlschwalbenkolonie einen Standort einmal aufgegeben hat, ist sie kaum wieder zurückzukriegen.»

Auf Anhieb brütende Mauersegler

Die Idee dazu stamme von der Schwesterstiftung Pro Artenvielfalt aus Deutschland, die sich seit Jahrzehnten an alte Trafotürme ranmache, erklärt Friedrich. Der erste Turm im Baselbiet wurde vor fünf Jahren in Frenkendorf eröffnet und bewährte sich auf Anhieb. «Wir hatten ab der ersten Saison Mauersegler in den Brutkästen», sagt er. Auch in Liesberg soll bald ein Trafoturm umgebaut werden.

Der Kauf von der Gemeinde Dittingen und der Umbau des Turms kosteten rund 45’000 Franken. Mehrere lokale Handwerker wirkten mit, so auch ein Dachdecker aus Zwingen, der Ziegel mit integrierten Fledermauseingängen montierte. Der Unterhalt des Turms wird nun vom Natur- und Vogelschutzverein Blauen Dittingen Nenzlingen fortgeführt.