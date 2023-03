Netto-Null-Ziel Energiekommission verschärft Energieziele der Baselbieter Regierung und bestätigt Verbot fossiler Heizungen Die erneuerbaren Energien sollen im Kanton Baselland bis 2030 bereits 80 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmachen, wie die Fachkommission befindet. Gemeinden könnten künftig zudem eine Anschlusspflicht an Wärmeversorgungsnetze festlegen.

Im Gebiet Egg in Frenkendorf baut die Elektra Baselland (EBL) ein Fernwärme-Netz. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Das Jahr 2022 stand im Baselbiet ganz im Zeichen der Energieziele. Im Sommer präsentierte Umweltdirektor Isaac Reber die Klimastrategie: Bis 2050 will der Kanton Baselland das Netto-Null-Ziel erreichen. Zwei wesentliche Elemente auf dem Weg dorthin sind das Energiegesetz und der letztes Jahr veröffentlichte Energieplanungsbericht.

Mit ihnen will der Kanton den Anteil der fossilen Energien in der Wärmeversorgung der Gebäude bis 2050 auf null Prozent senken. Gleichzeitig sollen die Gebäude im gleichen Zeitraum energieeffizienter werden – die Regierung will den Wärmebedarf um 32 Prozent reduzieren.

Unbestritten wird die politische Vorlage trotz aktueller Energiekrise nicht sein, wie die Beratung der Energiekommission zeigt. Es zeichnet sich aber ab, dass im Landrat eine Mehrheit hinter dem Gesetz stehen wird. Jene Parteien, die auf eine rasche Energiewende drängen, setzten sich in der Kommission mit ihren Anliegen durch.

Eine heisse Landratsdebatte ist vorprogrammiert

So will die Energiekommission den Anteil erneuerbarer Energie am Gesamtverbrauch (ohne Mobilität) rascher steigern, als die Regierung dies vorsah. Bis 2030 sollen Erneuerbare bereits 80 statt wie vorgeschlagen 70 Prozent abdecken. Das Argument der Regierung, dies liesse sich nur mit 100 Prozent erneuerbarem Importstrom erreichen, überzeugte die Kommission nicht.

Am umstrittensten war in der Kommission die Forderung, dass Gemeinden künftig eine Anschlusspflicht an Fernwärmenetze festlegen dürfen. Per Stichentscheid von Präsident Thomas Noack setzte sich links durch. Chancenlos blieb hingegen der Versuch der Bürgerlichen, das Verbot von fossilen Heizungen aus der Vorlage zu streichen. Wer künftig Gas- oder Ölheizung ersetzt, soll ein erneuerbares System einbauen müssen.

Eine intensive Debatte zu diesen Fragen ist im Landrat vorprogrammiert. Letztlich wird das Energiegesetz an der Urne eine Mehrheit finden müssen.